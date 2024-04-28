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Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по информации о массовом отравлении... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T16:08
2024-04-28T16:08
2024-04-28T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по информации о массовом отравлении спортсменов в Симферополе, сообщает информационный центр СК России.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" и "Спарта-КТ" стало известно 26 апреля в пятницу. Футбольные соревнования этих команд были перенесены, о чем информировала пресс-служба Крымского футбольного союза.Как говорится в воскресном сообщении Следственного комитета, 26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе "Крымтеплица", были выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован.В связи с этой информацией в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление футболистов "Таврии" и "Спарты-КТ": матчи перенесеныПо факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский футбольный союз (кфс), крым, новости крыма, отравление, массовое отравление, футбол, крымский футбол, александр бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по информации о массовом отравлении спортсменов в Симферополе, сообщает информационный центр СК России.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" и "Спарта-КТ" стало известно 26 апреля в пятницу. Футбольные соревнования этих команд были перенесены, о чем информировала пресс-служба Крымского футбольного союза.
Как говорится в воскресном сообщении Следственного комитета, 26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе "Крымтеплица", были выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован.
В связи с этой информацией в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.
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