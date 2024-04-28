https://crimea.ria.ru/20240428/bastrykin-vzyal-na-kontrol-massovoe-otravlenie-krymskikh-futbolistov-1136936618.html

Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов

Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по информации о массовом отравлении... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T16:08

2024-04-28T16:08

2024-04-28T16:08

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымский футбольный союз (кфс)

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александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по информации о массовом отравлении спортсменов в Симферополе, сообщает информационный центр СК России.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" и "Спарта-КТ" стало известно 26 апреля в пятницу. Футбольные соревнования этих команд были перенесены, о чем информировала пресс-служба Крымского футбольного союза.Как говорится в воскресном сообщении Следственного комитета, 26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе "Крымтеплица", были выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован.В связи с этой информацией в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление футболистов "Таврии" и "Спарты-КТ": матчи перенесеныПо факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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