https://crimea.ria.ru/20240426/po-faktu-otravleniya-futbolistov-v-krymu-nachato-epidrassledovanie-1136893796.html
По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование
По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование - РИА Новости Крым, 26.04.2024
По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование
В Крыму по факту отравления игроков двух футбольных команд начато эпидрасследование. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T18:05
2024-04-26T18:05
2024-04-26T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму по факту отравления игроков двух футбольных команд начато эпидрасследование. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Информация о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" (Симферополь) и "Спарта-КТ" (Молодежное) появилась на сайте Крымского футбольного союза. Также сообщалось о переносе матчей на резервные дни.Комитет по проведению соревнований принял решение, что матч "Океан" – "Спарта-КТ" будет сыгран 29 мая, а встреча "Ялта" – "Таврия" состоится 5 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорВ Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом
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РИА Новости Крым
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По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование
В Крыму из-за отравления футболистов начато эпидрасследование – Роспотребнадзор
18:05 26.04.2024 (обновлено: 18:07 26.04.2024)