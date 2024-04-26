Рейтинг@Mail.ru
По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240426/po-faktu-otravleniya-futbolistov-v-krymu-nachato-epidrassledovanie-1136893796.html
По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование
По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование - РИА Новости Крым, 26.04.2024
По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование
В Крыму по факту отравления игроков двух футбольных команд начато эпидрасследование. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T18:05
2024-04-26T18:07
эксклюзивы риа новости крым
крым
футбол
крымский футбол
общество
роспотребнадзор
наталья пеньковская
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму по факту отравления игроков двух футбольных команд начато эпидрасследование. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Информация о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" (Симферополь) и "Спарта-КТ" (Молодежное) появилась на сайте Крымского футбольного союза. Также сообщалось о переносе матчей на резервные дни.Комитет по проведению соревнований принял решение, что матч "Океан" – "Спарта-КТ" будет сыгран 29 мая, а встреча "Ялта" – "Таврия" состоится 5 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорВ Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271e609d5a8ff863546a8fd65a0154bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, футбол, крымский футбол, общество, роспотребнадзор, наталья пеньковская, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, крымский футбольный союз (кфс), фк "таврия"
По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование

В Крыму из-за отравления футболистов начато эпидрасследование – Роспотребнадзор

18:05 26.04.2024 (обновлено: 18:07 26.04.2024)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму по факту отравления игроков двух футбольных команд начато эпидрасследование. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Информация о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" (Симферополь) и "Спарта-КТ" (Молодежное) появилась на сайте Крымского футбольного союза. Также сообщалось о переносе матчей на резервные дни.

"На место выехала бригада для проведения эпидрасследования. Специалисты приступят к работе. Идет выяснение обстоятельств", - сообщила Пеньковская.

Комитет по проведению соревнований принял решение, что матч "Океан" – "Спарта-КТ" будет сыгран 29 мая, а встреча "Ялта" – "Таврия" состоится 5 июня.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь
Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – Роспотребнадзор
В Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымФутболКрымский футболОбществоРоспотребнадзорНаталья ПеньковскаяЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеНовости КрымаКрымский футбольный союз (КФС)ФК "Таврия"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт
18:05По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование
17:45В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминца
17:25Пододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в Польше
17:06В Крым запускают сезонный поезд из Волгограда
16:58"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем
16:28Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО
16:17По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта
16:10Массовое отравление футболистов "Таврии" и "Спарты-КТ": матчи перенесены
15:56Путин обозначил главные задачи нового правительства
15:48Миллиард квадратных метров жилья – Хуснуллин представил новый нацпроект
15:33F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон
15:23ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков
15:15Путин поздравил Киселева с 70-летним юбилеем
15:12Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком
14:39ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ
14:25Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения
14:11Очередь на Крымском мосту за час выросла почти в четыре раза
14:05Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма
13:54В Туапсе произошло землетрясение
Лента новостейМолния