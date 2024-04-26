https://crimea.ria.ru/20240426/po-faktu-otravleniya-futbolistov-v-krymu-nachato-epidrassledovanie-1136893796.html

По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование

По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование - РИА Новости Крым, 26.04.2024

По факту отравления футболистов в Крыму начато эпидрасследование

В Крыму по факту отравления игроков двух футбольных команд начато эпидрасследование. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T18:05

2024-04-26T18:05

2024-04-26T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму по факту отравления игроков двух футбольных команд начато эпидрасследование. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Информация о массовом отравлении футболистов команд "Таврия" (Симферополь) и "Спарта-КТ" (Молодежное) появилась на сайте Крымского футбольного союза. Также сообщалось о переносе матчей на резервные дни.Комитет по проведению соревнований принял решение, что матч "Океан" – "Спарта-КТ" будет сыгран 29 мая, а встреча "Ялта" – "Таврия" состоится 5 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорВ Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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