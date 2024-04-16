https://crimea.ria.ru/20240416/virusnye-infektsii-v-krymu-kak-chasto-bolnye-vyzyvayut-skoruyu-pomosch-1136618728.html

Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь

Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь

Пятая часть всех вызовов скорой помощи в Крыму приходится на случаи заболевания вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, но всплесков не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T22:03

2024-04-16T22:03

2024-04-16T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пятая часть всех вызовов скорой помощи в Крыму приходится на случаи заболевания вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, но всплесков не наблюдается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.По ее словам, страдают ими в основном дети."Это стабильное нормальное состояние. Так было всегда и будет. Детки растут, они общаются с внешним миром, заболевают, переболевают, приобретают стойкий пожизненный иммунитет целой "грядки" заболеваний", – отметила Буглак.К вирусам, по ее словам, теперь можно отнести и COVID-19, случаи заболевания которым по-прежнему фиксируются в Крыму.В то же время наблюдать за тем, как протекают заболевания коронавирусом в Крыму, необходимо внимательно, потому что вирус подвержен очень агрессивным мутациям, подчеркнула Буглак."И когда что может "щелкнуть", мы не знаем. Нужно наблюдать – у нас есть Роспотребнадзор, который этим и занимается. Но пока ни по их сведениям, ни по нашим объективным данным, которые мы видим в реальной жизни, никаких угроз для наших граждан нет", – заключила медик. Накануне в республиканском Роспотребнадзоре сообщили, что в Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом. Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве Как решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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