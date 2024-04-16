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Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь
Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь
Пятая часть всех вызовов скорой помощи в Крыму приходится на случаи заболевания вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, но всплесков не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T22:03
2024-04-16T22:03
здоровье
скорая помощь
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
инфекции
коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пятая часть всех вызовов скорой помощи в Крыму приходится на случаи заболевания вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, но всплесков не наблюдается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.По ее словам, страдают ими в основном дети."Это стабильное нормальное состояние. Так было всегда и будет. Детки растут, они общаются с внешним миром, заболевают, переболевают, приобретают стойкий пожизненный иммунитет целой "грядки" заболеваний", – отметила Буглак.К вирусам, по ее словам, теперь можно отнести и COVID-19, случаи заболевания которым по-прежнему фиксируются в Крыму.В то же время наблюдать за тем, как протекают заболевания коронавирусом в Крыму, необходимо внимательно, потому что вирус подвержен очень агрессивным мутациям, подчеркнула Буглак."И когда что может "щелкнуть", мы не знаем. Нужно наблюдать – у нас есть Роспотребнадзор, который этим и занимается. Но пока ни по их сведениям, ни по нашим объективным данным, которые мы видим в реальной жизни, никаких угроз для наших граждан нет", – заключила медик. Накануне в республиканском Роспотребнадзоре сообщили, что в Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом. Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве Как решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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здоровье, скорая помощь, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, инфекции, коронавирус в крыму
Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь

Всплесков заболевания вирусными инфекциями в Крыму не наблюдается

22:03 16.04.2024
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пятая часть всех вызовов скорой помощи в Крыму приходится на случаи заболевания вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, но всплесков не наблюдается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
"Круглосуточно служба скорой помощи выезжает в среднем на 1000 вызовов в сутки на весь Крым. Из этой тысячи 20% приходится на вирусные инфекции", – сообщила Буглак.
По ее словам, страдают ими в основном дети.
"Это стабильное нормальное состояние. Так было всегда и будет. Детки растут, они общаются с внешним миром, заболевают, переболевают, приобретают стойкий пожизненный иммунитет целой "грядки" заболеваний", – отметила Буглак.
К вирусам, по ее словам, теперь можно отнести и COVID-19, случаи заболевания которым по-прежнему фиксируются в Крыму.
"Это уже не тот ковид, который мы помним 2-3 года назад. Этот начинает "проседать" в список обычных вирусных инфекций, которые легко переносятся. Всплесков нет", – добавила эксперт.
В то же время наблюдать за тем, как протекают заболевания коронавирусом в Крыму, необходимо внимательно, потому что вирус подвержен очень агрессивным мутациям, подчеркнула Буглак.
"И когда что может "щелкнуть", мы не знаем. Нужно наблюдать – у нас есть Роспотребнадзор, который этим и занимается. Но пока ни по их сведениям, ни по нашим объективным данным, которые мы видим в реальной жизни, никаких угроз для наших граждан нет", – заключила медик.
Накануне в республиканском Роспотребнадзоре сообщили, что в Крыму и Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом.
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