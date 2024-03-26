https://crimea.ria.ru/20240326/v-rossii-snizilas-zabolevaemost-grippom-i-orvi-1136038616.html

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T11:50

2024-03-26T11:50

2024-03-26T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах. При этом 17,3% случаев заражения приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы – 82,7%.По данным ведомства, в течение последних семи недель увеличивается доля вируса гриппы В, доля вируса гриппа А (Н3N2), напротив, снизилась до 63,1%.Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать правила личной профилактики: тщательно мыть рук после прогулки, применять кожные антисептики и дезинфицировать гаджеты.В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость COVID-19 и ОРВИПо данным межрегионального управления Роспотребнадзора, на территории Республики Крым за истекшую неделю выявлено 140 случаев ковида, что на 24% ниже, чем на предыдущей неделе. В Севастополе новой коронавирусной инфекцией за минувшую неделю заболели 208 человек, что на 33% ниже предыдущего показателя.За прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7,8 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорВ Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделюПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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