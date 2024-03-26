Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240326/v-rossii-snizilas-zabolevaemost-grippom-i-orvi-1136038616.html
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T11:50
2024-03-26T11:50
крым
россия
новости
роспотребнадзор
орви
грипп
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах. При этом 17,3% случаев заражения приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы – 82,7%.По данным ведомства, в течение последних семи недель увеличивается доля вируса гриппы В, доля вируса гриппа А (Н3N2), напротив, снизилась до 63,1%.Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать правила личной профилактики: тщательно мыть рук после прогулки, применять кожные антисептики и дезинфицировать гаджеты.В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость COVID-19 и ОРВИПо данным межрегионального управления Роспотребнадзора, на территории Республики Крым за истекшую неделю выявлено 140 случаев ковида, что на 24% ниже, чем на предыдущей неделе. В Севастополе новой коронавирусной инфекцией за минувшую неделю заболели 208 человек, что на 33% ниже предыдущего показателя.За прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7,8 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорВ Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделюПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c6d4ae069b72c11a1e6eb63fafc5cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россия, новости, роспотребнадзор, орви, грипп, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 3,8% за неделю

11:50 26.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 3,8 %. За неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев", - сказано в сообщении.

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах. При этом 17,3% случаев заражения приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы – 82,7%.
По данным ведомства, в течение последних семи недель увеличивается доля вируса гриппы В, доля вируса гриппа А (Н3N2), напротив, снизилась до 63,1%.
"Также по итогам 12 недели в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%. Преобладающим остается геновариант "Омикрон", – добавили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать правила личной профилактики: тщательно мыть рук после прогулки, применять кожные антисептики и дезинфицировать гаджеты.
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость COVID-19 и ОРВИ
По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, на территории Республики Крым за истекшую неделю выявлено 140 случаев ковида, что на 24% ниже, чем на предыдущей неделе. В Севастополе новой коронавирусной инфекцией за минувшую неделю заболели 208 человек, что на 33% ниже предыдущего показателя.
За прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7,8 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
В Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделю
Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
 
КрымРоссияНовостиРоспотребнадзорОРВИГриппЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Три человека погибли на пожаре в Туапсе
12:18ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании
12:12В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки
11:50В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
11:37Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
11:30В России оценили объем производства яиц
11:11В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
11:07Глава СБУ Малюк заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту
10:45Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений
10:38В Крыму призвали отказаться от массовых развлечений в ближайшие дни
10:28В Симферополе "горел" кинотеатр
10:12ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития 2:42
10:04Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине
09:53В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский
09:17Убийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомства
08:50Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
08:40Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
08:34Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
08:19Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов
08:03Керчь на два дня останется без воды
Лента новостейМолния