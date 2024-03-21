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В Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделю

В Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделю - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделю

За прошлую неделю на территории полуострова были выявлены три случая заболеваемости корью. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T16:16

2024-03-21T16:16

2024-03-21T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. За прошлую неделю на территории полуострова были выявлены три случая заболеваемости корью. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.В прошлом году в целом план по иммунизации против кори в Крыму был выполнен на 95% (более 7 тысяч человек), в Севастополе – на 100% (около 700 человек). Не заболеть корью могут либо уже переболевшие этой болезнью, либо привитые."Нужно сдать анализ на наличие иммуноглобулинов кори. Если иммуноглобулинов G достаточно, тогда не надо прививаться – это значит, что либо вы переболели, либо у вас поствакцинальный иммунитет высокий достаточно. Но если вы не помните, прививали вас родители или нет, или не хотите сдавать анализ на наличие иммуноглобулинов, тогда, конечно, надо привиться", – сказала Пеньковская.При этом она отметила, что нельзя назвать все вспышки кори в Крыму привозными, поскольку "ситуации в разных субъектах бывают в разные: есть случаи заболевания среди трудовых мигрантов, есть среди различных религиозных сообществ, которые по принципиальным позициям не прививаются".В конце января этого года сообщалось о двух случаях заболевания корью.По мнению заведующей Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидии Прохасько, случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку от этой инфекции.Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, отличается высокой заразностью и имеет длительный инкубационный период – 21 день. Симптомы болезни – высокая температура, кашель, насморк и сыпь по всему телу. К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония.Всплеск заболеваемости корью связан с притоком мигрантов из Украины, где очень низкий процент иммунизации, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин. Кроме того, сказывается нехватка трехкомпонентных препаратов для иммунизации, обусловленная техническим сбоем.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая вспышка кори выявлена в Курской областиКорь выявили в 17 детских садах Ростовской областиПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача

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новости крыма, крым, роспотребнадзор, наталья пеньковская, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, ситуация с корью в крыму