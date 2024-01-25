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Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области
Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области
Случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах Ростовской области, в учреждениях введены ограничения, сообщил замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T20:32
2024-01-25T20:32
корь
новости
россия
ростов-на-дону
ростовская область
здоровье
дети
детский сад
здравоохранение в россии
сергей тюрин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах Ростовской области, в учреждениях введены ограничения, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.По его информации, при регистрации кори или при подозрении на нее в детсадах вводятся ограничительные мероприятия – к посещению не допускаются на срок 21 день не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее.Групповых случаев среди организованных коллективов не зарегистрировано, добавил Тюрин.Заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько ранее рассказала, что случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку от этой инфекции.По данным Роспотребнадзора, в России за 2023 год было зафиксировано 10 000 случаев заболевания корью, однако ситуация остается контролируемой. Во время пандемии рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями сдерживали ограничительные меры, после отмены которых произошел прогнозируемый рост.Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, отличается высокой заразностью и имеет длительный инкубационный период – 21 день. Симптомы болезни – высокая температура, кашель, насморк и сыпь по всему телу. К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония.Всплеск заболеваемости корью связан с притоком мигрантов из Украины, где очень низкий процент иммунизации, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин. Кроме того, сказывается нехватка трехкомпонентных препаратов для иммунизации, обусловленная техническим сбоем.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
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корь, новости, россия, ростов-на-дону, ростовская область, здоровье, дети, детский сад, здравоохранение в россии, сергей тюрин
Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области

В 17 детских садах Ростовской области ввели ограничения из-за случаев кори у воспитанников

20:32 25.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРебенок в детсаду
Ребенок в детсаду - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах Ростовской области, в учреждениях введены ограничения, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.
По его информации, при регистрации кори или при подозрении на нее в детсадах вводятся ограничительные мероприятия – к посещению не допускаются на срок 21 день не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее.

"Учитывая вышеизложенное и на фоне роста заболеваемости кори в Ростове-на-Дону и Ростовской области, своевременно проводятся противоэпидемические мероприятия, которые являются обязательными. На сегодня в области введены вышеуказанные ограничения в 17 детских организованных коллективах, в том числе 11 в Ростове-на-Дону", – цитирует замминистра РИА Новости.

Групповых случаев среди организованных коллективов не зарегистрировано, добавил Тюрин.
Заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько ранее рассказала, что случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку от этой инфекции.
По данным Роспотребнадзора, в России за 2023 год было зафиксировано 10 000 случаев заболевания корью, однако ситуация остается контролируемой. Во время пандемии рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями сдерживали ограничительные меры, после отмены которых произошел прогнозируемый рост.
Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, отличается высокой заразностью и имеет длительный инкубационный период – 21 день. Симптомы болезни – высокая температура, кашель, насморк и сыпь по всему телу. К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония.
Всплеск заболеваемости корью связан с притоком мигрантов из Украины, где очень низкий процент иммунизации, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин. Кроме того, сказывается нехватка трехкомпонентных препаратов для иммунизации, обусловленная техническим сбоем.
Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.
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КорьНовостиРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьЗдоровьедетиДетский садЗдравоохранение в РоссииСергей Тюрин
 
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