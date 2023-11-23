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Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор
Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор
Восемь случаев заболевания корью зафиксированы в республике только с октября текущего года. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Межрегионального... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T14:23
2023-11-23T14:31
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новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Восемь случаев заболевания корью зафиксированы в республике только с октября текущего года. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Гостья эфира напомнила, что в республике и на всей территории РФ продолжается подчищающая иммунизация против кори. Мероприятия будут проводиться до декабря.Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора отметила, что в течение последних 8-10 лет были года, когда в Крыму не регистрировали ни одного случая кори. Однако ситуация с иммунизацией против коронавируса "потянула" за собой большое число отказов от иммунизации – как от коронавирусной инфекции, так и от плановых прививок.Она отметила, что при регистрации каждого очага заболевания происходит вакцинация контактных лиц. Как правило, группы таких лиц достаточно многочисленные, что вызывает определенные опасения. Пеньковская напомнила, что при выявлении заболевшего корью его окружение помещают в карантин на 21 день, а болезнь у взрослых протекает достаточно тяжело. Поэтому гражданам лучше пройти иммунизацию, чем подвергать свое и здоровье близких людей опасности.Ранее Пеньковская сообщала, что в ноябре было зарегистрировано пять случаев заболевания корью.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в России растет заболеваемость корьюВ Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средстваРоспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму
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ситуация с корью в крыму, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, наталья пеньковская, роспотребнадзор
Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор

Число случаев заболевания корью в Крыму превысило два десятка впервые за 10 лет

14:23 23.11.2023 (обновлено: 14:31 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Резников / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Резников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя РИА Новости Крым. Восемь случаев заболевания корью зафиксированы в республике только с октября текущего года. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Гостья эфира напомнила, что в республике и на всей территории РФ продолжается подчищающая иммунизация против кори. Мероприятия будут проводиться до декабря.
Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора отметила, что в течение последних 8-10 лет были года, когда в Крыму не регистрировали ни одного случая кори. Однако ситуация с иммунизацией против коронавируса "потянула" за собой большое число отказов от иммунизации – как от коронавирусной инфекции, так и от плановых прививок.
"Это сыграло свою негативную роль. И на сегодняшний день в Крыму только за этот год зарегистрировано уже больше 20 случаев кори. И если до октября мы говорили о единичных и завозных случаях, то с конца октября зарегистрировано восемь случаев заболевания, – сказала Пеньковская и подчеркнула – Это очень много для нашего полуострова".
Она отметила, что при регистрации каждого очага заболевания происходит вакцинация контактных лиц. Как правило, группы таких лиц достаточно многочисленные, что вызывает определенные опасения. Пеньковская напомнила, что при выявлении заболевшего корью его окружение помещают в карантин на 21 день, а болезнь у взрослых протекает достаточно тяжело. Поэтому гражданам лучше пройти иммунизацию, чем подвергать свое и здоровье близких людей опасности.
Ранее Пеньковская сообщала, что в ноябре было зарегистрировано пять случаев заболевания корью.
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Ситуация с корью в КрымуНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеКрымНаталья ПеньковскаяРоспотребнадзор
 
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