https://crimea.ria.ru/20231123/situatsiya-po-kori-v-krymu-serezno-ukhudshilas--rospotrebnadzor-1133005246.html

Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор

Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор

Восемь случаев заболевания корью зафиксированы в республике только с октября текущего года. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Межрегионального... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T14:23

2023-11-23T14:23

2023-11-23T14:31

ситуация с корью в крыму

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

крым

наталья пеньковская

роспотребнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110037/53/1100375309_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_bb0ad85fa83acfa507de0511f628f392.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Восемь случаев заболевания корью зафиксированы в республике только с октября текущего года. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Гостья эфира напомнила, что в республике и на всей территории РФ продолжается подчищающая иммунизация против кори. Мероприятия будут проводиться до декабря.Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора отметила, что в течение последних 8-10 лет были года, когда в Крыму не регистрировали ни одного случая кори. Однако ситуация с иммунизацией против коронавируса "потянула" за собой большое число отказов от иммунизации – как от коронавирусной инфекции, так и от плановых прививок.Она отметила, что при регистрации каждого очага заболевания происходит вакцинация контактных лиц. Как правило, группы таких лиц достаточно многочисленные, что вызывает определенные опасения. Пеньковская напомнила, что при выявлении заболевшего корью его окружение помещают в карантин на 21 день, а болезнь у взрослых протекает достаточно тяжело. Поэтому гражданам лучше пройти иммунизацию, чем подвергать свое и здоровье близких людей опасности.Ранее Пеньковская сообщала, что в ноябре было зарегистрировано пять случаев заболевания корью.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в России растет заболеваемость корьюВ Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средстваРоспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация с корью в крыму, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, наталья пеньковская, роспотребнадзор