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В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства
В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства
В Севастополе направят дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение людей с редкими заболеваниями, паллиативную медпомощь, диагностику... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T07:48
2023-10-17T07:48
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе направят дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение людей с редкими заболеваниями, паллиативную медпомощь, диагностику гепатитов, а также лечение коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города.Докладчиком по теме выступил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов. Представляя на заседании проект постановления, он отметил, что документом вносятся "изменения в госпрограмму за счет перераспределения средств между мероприятиями".Таким образом медицина Севастополя получит дополнительно 105, 8 млн рублей. Проект постановления был поддержан по итогам рассмотрения документа.Ранее в Минздраве Крыма сообщали о ситуации с лекарствами для льготников. Читайте также на РИА Новости Крым:Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма В крымских селах заработают выездные аптеки Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО
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севастополь, правительство севастополя, коронавирус, коронавирус в крыму, корь, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, лекарства, виталий денисов
В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства

Более 105 млн рублей получит медицина Севастополя в результате перераспределения средств

07:48 17.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе направят дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение людей с редкими заболеваниями, паллиативную медпомощь, диагностику гепатитов, а также лечение коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города.
Докладчиком по теме выступил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов. Представляя на заседании проект постановления, он отметил, что документом вносятся "изменения в госпрограмму за счет перераспределения средств между мероприятиями".
"Направляем 63,2 миллиона на льготные лекарственное обеспечение (для пациентов с редкими заболеваниями – ред.), 11 миллионов перераспределяем на лечение коронавирусной инфекции – неснижаемый запас, также увеличиваем государственное задание на 31, 6 млн на паллиативную медицинскую помощь и на диагностику гепатитов", – сообщил глава депздрава.
Таким образом медицина Севастополя получит дополнительно 105, 8 млн рублей. Проект постановления был поддержан по итогам рассмотрения документа.
Ранее в Минздраве Крыма сообщали о ситуации с лекарствами для льготников.
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