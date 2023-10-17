https://crimea.ria.ru/20231017/v-sevastopole-na-zakupku-lekarstv-vydelyat-dopolnitelnye-sredstva-1132125965.html

В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства

В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства

В Севастополе направят дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение людей с редкими заболеваниями, паллиативную медпомощь, диагностику... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T07:48

2023-10-17T07:48

2023-10-17T07:48

севастополь

правительство севастополя

коронавирус

коронавирус в крыму

корь

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

крым

лекарства

виталий денисов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_296e58291b0aa550d0c98d16adde9587.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе направят дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение людей с редкими заболеваниями, паллиативную медпомощь, диагностику гепатитов, а также лечение коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города.Докладчиком по теме выступил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов. Представляя на заседании проект постановления, он отметил, что документом вносятся "изменения в госпрограмму за счет перераспределения средств между мероприятиями".Таким образом медицина Севастополя получит дополнительно 105, 8 млн рублей. Проект постановления был поддержан по итогам рассмотрения документа.Ранее в Минздраве Крыма сообщали о ситуации с лекарствами для льготников. Читайте также на РИА Новости Крым:Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма В крымских селах заработают выездные аптеки Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230913/rospotrebnadzor-podtverdil-11-sluchaev-kori-v-krymu-1131374250.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, коронавирус, коронавирус в крыму, корь, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, лекарства, виталий денисов