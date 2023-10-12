https://crimea.ria.ru/20231012/v-krymskikh-selakh-zarabotayut-vyezdnye-apteki-1132032355.html

В крымских селах заработают выездные аптеки

В крымских селах заработают выездные аптеки - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В крымских селах заработают выездные аптеки

В Крыму будут созданы подразделения выездных аптек, которые будут работать в селах, где нет стационарных фармацевтических пунктов. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T11:26

2023-10-12T11:26

2023-10-12T11:30

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будут созданы подразделения выездных аптек, которые будут работать в селах, где нет стационарных фармацевтических пунктов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Специальное подразделение выездных аптек откроют на базе государственного унитарного предприятия "Крым-Фармация". Сергей Аксенов поручил проработать эту задачу вице-премьеру Елене Романовской и министру здравоохранения РК Константину Скорупскому."Кроме того, поручил министерству здравоохранения РК рассмотреть и принять решение по организации работы врачей узких специальностей в удаленных селах вахтовым методом. У всех наших граждан без исключения должен быть доступ к услугам здравоохранения", - продолжил Аксенов.6 октября глава Крыма, подводя итоги рабочей поездки в Джанкойский район, сообщил, что там не хватает аптек и врачей. Жители нескольких сел обратились к нему с просьбой открыть аптечные пункты.Читайте также на РИА Новости Крым:Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озераКак узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках КрымаПри покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснение

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2023

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крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, джанкойский район, новости крыма, минздрав крыма, крым-фармация, елена романовская, константин скорупский