В крымских селах заработают выездные аптеки
В Крыму создадут специальное подразделение выездных аптек для работы в отдаленных селах
11:26 12.10.2023 (обновлено: 11:30 12.10.2023)
© Пресс-служба ГУП "Крым-Фармация"Аптека
© Пресс-служба ГУП "Крым-Фармация"
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будут созданы подразделения выездных аптек, которые будут работать в селах, где нет стационарных фармацевтических пунктов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Такие аптеки будут работать в удаленных и малонаселенных пунктах в соответствии с четким графиком выездов, который смогут корректировать главы поселений в зависимости от потребностей жителей. Отработаем механизм на примере Джанкойского района - самого крупного в Крыму", - написал он в своем Telegram-канале и добавил, что после этот опыт будет использован во всех районах полуострова.
Специальное подразделение выездных аптек откроют на базе государственного унитарного предприятия "Крым-Фармация". Сергей Аксенов поручил проработать эту задачу вице-премьеру Елене Романовской и министру здравоохранения РК Константину Скорупскому.
"Кроме того, поручил министерству здравоохранения РК рассмотреть и принять решение по организации работы врачей узких специальностей в удаленных селах вахтовым методом. У всех наших граждан без исключения должен быть доступ к услугам здравоохранения", - продолжил Аксенов.
6 октября глава Крыма, подводя итоги рабочей поездки в Джанкойский район, сообщил, что там не хватает аптек и врачей. Жители нескольких сел обратились к нему с просьбой открыть аптечные пункты.
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