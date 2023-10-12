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В крымских селах заработают выездные аптеки - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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В крымских селах заработают выездные аптеки
В крымских селах заработают выездные аптеки - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В крымских селах заработают выездные аптеки
В Крыму будут созданы подразделения выездных аптек, которые будут работать в селах, где нет стационарных фармацевтических пунктов. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T11:26
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сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будут созданы подразделения выездных аптек, которые будут работать в селах, где нет стационарных фармацевтических пунктов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Специальное подразделение выездных аптек откроют на базе государственного унитарного предприятия "Крым-Фармация". Сергей Аксенов поручил проработать эту задачу вице-премьеру Елене Романовской и министру здравоохранения РК Константину Скорупскому."Кроме того, поручил министерству здравоохранения РК рассмотреть и принять решение по организации работы врачей узких специальностей в удаленных селах вахтовым методом. У всех наших граждан без исключения должен быть доступ к услугам здравоохранения", - продолжил Аксенов.6 октября глава Крыма, подводя итоги рабочей поездки в Джанкойский район, сообщил, что там не хватает аптек и врачей. Жители нескольких сел обратились к нему с просьбой открыть аптечные пункты.Читайте также на РИА Новости Крым:Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озераКак узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках КрымаПри покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснение
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крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, джанкойский район, новости крыма, минздрав крыма, крым-фармация, елена романовская, константин скорупский
В крымских селах заработают выездные аптеки

В Крыму создадут специальное подразделение выездных аптек для работы в отдаленных селах

11:26 12.10.2023 (обновлено: 11:30 12.10.2023)
 
© Пресс-служба ГУП "Крым-Фармация"Аптека
Аптека
© Пресс-служба ГУП "Крым-Фармация"
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будут созданы подразделения выездных аптек, которые будут работать в селах, где нет стационарных фармацевтических пунктов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Такие аптеки будут работать в удаленных и малонаселенных пунктах в соответствии с четким графиком выездов, который смогут корректировать главы поселений в зависимости от потребностей жителей. Отработаем механизм на примере Джанкойского района - самого крупного в Крыму", - написал он в своем Telegram-канале и добавил, что после этот опыт будет использован во всех районах полуострова.

Специальное подразделение выездных аптек откроют на базе государственного унитарного предприятия "Крым-Фармация". Сергей Аксенов поручил проработать эту задачу вице-премьеру Елене Романовской и министру здравоохранения РК Константину Скорупскому.
"Кроме того, поручил министерству здравоохранения РК рассмотреть и принять решение по организации работы врачей узких специальностей в удаленных селах вахтовым методом. У всех наших граждан без исключения должен быть доступ к услугам здравоохранения", - продолжил Аксенов.
6 октября глава Крыма, подводя итоги рабочей поездки в Джанкойский район, сообщил, что там не хватает аптек и врачей. Жители нескольких сел обратились к нему с просьбой открыть аптечные пункты.
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