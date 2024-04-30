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Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков
Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков
Вооруженные силы России за сутки отразили 14 самоубийственных контратак ВСУ, общие потери противника на разных участках боев составили почти тысячу боевиков. Об РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T14:37
2024-04-30T14:38
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 14 самоубийственных контратак ВСУ, общие потери противника на разных участках боев составили почти тысячу боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. По данным военного ведомства, наибольшие потери враг понес от подразделений "Южной", участвующих в освобождении населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ здесь составили около 440 военнослужащих. Среди них: боевики 80-й и 92-й десантно-штурмовых бригад, 30-й и 93-й механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны. Еще 145 украинских боевиков были ликвидированы российскими подразделениями группировки войск "Центр" под Новобахмутовкой и Очеретино, а также в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи в ДНР. На этом направлении ВС РФ за сутки отразили 9 контратак штурмовиков ВСУ из пяти бригад (98-й штурмовой, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных, 68-й егерской), а также 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки отразили 5 контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Райгородка на территории Луганской Народной Республики, а также у села Крахмальное в Харьковской области. Противник потерял здесь до 90 военнослужащих. Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки вывели из строя до 100 украинских боевиков в боях за населенные пункты Старомайорское и Водяное в ДНР. Еще около двух десятков украинских морпехов и военнослужащих механизированной бригады уничтожили бойцы группировки войск "Днепр" под Работино в Запорожской области и Новотягинкой в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым: Уничтожен ангар ВСУ для сборки ударных беспилотников самолетного типа Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасыАрмия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков

Потери ВСУ за сутки составили порядка 975 боевиков – Минобороны

14:37 30.04.2024 (обновлено: 14:38 30.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 14 самоубийственных контратак ВСУ, общие потери противника на разных участках боев составили почти тысячу боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, наибольшие потери враг понес от подразделений "Южной", участвующих в освобождении населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка в Донецкой Народной Республике.
Потери ВСУ здесь составили около 440 военнослужащих. Среди них: боевики 80-й и 92-й десантно-штурмовых бригад, 30-й и 93-й механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны.
Еще 145 украинских боевиков были ликвидированы российскими подразделениями группировки войск "Центр" под Новобахмутовкой и Очеретино, а также в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи в ДНР.
На этом направлении ВС РФ за сутки отразили 9 контратак штурмовиков ВСУ из пяти бригад (98-й штурмовой, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных, 68-й егерской), а также 78-го отдельного десантно-штурмового полка.
Подразделения группировки войск "Запад" за сутки отразили 5 контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Райгородка на территории Луганской Народной Республики, а также у села Крахмальное в Харьковской области.
Противник потерял здесь до 90 военнослужащих. Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки вывели из строя до 100 украинских боевиков в боях за населенные пункты Старомайорское и Водяное в ДНР.
Еще около двух десятков украинских морпехов и военнослужащих механизированной бригады уничтожили бойцы группировки войск "Днепр" под Работино в Запорожской области и Новотягинкой в Херсонской области.
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