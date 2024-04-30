https://crimea.ria.ru/20240430/unichtozhen-angar-vsu-dlya-sborki-udarnykh-bespilotnikov-samoletnogo-tipa-1136959535.html

Уничтожен ангар ВСУ для сборки ударных беспилотников самолетного типа

Уничтожен ангар ВСУ для сборки ударных беспилотников самолетного типа - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Уничтожен ангар ВСУ для сборки ударных беспилотников самолетного типа

Российские летчики, ракетчики и артиллеристы за сутки, помимо живой силы и техники противника, уничтожили зоне СВО ангар для сборки легкомоторных ударных... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T14:05

2024-04-30T14:05

2024-04-30T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Российские летчики, ракетчики и артиллеристы за сутки, помимо живой силы и техники противника, уничтожили зоне СВО ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов и военные склады. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, уточняется, что на разных участках фронта ВС РФ уничтожили три боевые машины пехоты Bradley производства США, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и несколько гаубиц М101, М777 и М101 производства США. Также средствами ПВЛ в течение суток были сбиты 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Ранее 30 апреля в Минобороны сообщали, что морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, а крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым: Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасыСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ракеты atacms, новости, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии