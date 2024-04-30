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Морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Морпехи-минометчики Черноморского флота уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T08:27

2024-04-30T08:27

2024-04-30T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Морпехи-минометчики Черноморского флота уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Заняв огневую позицию в считанные минуты, крымчане рассчитали исходные данные для стрельбы и точным огнем поразили цель. Уточняется, что операцию провел расчет 82-мм миномета "Поднос". Максимальная дальность стрельбы орудия – 6 километров. Поэтому даже если до позиций врага несколько километров, "расчет может вести как беспокоящий огонь и удерживать противника в напряжении, так и прицельный огонь – на подавление", отметили в военном ведомстве. Вес и габариты орудия позволяют транспортировать его в разобранном виде, перемещая вдоль линии болевого соприкосновения. "Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики, в свою очередь, оперативно разворачивают миномет на ближайшей к ним позиции и наносят огневые удары по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра", – рассказали в минобороны. Ранее в Минобороны рассказали, как саперы-десантники из Крыма разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым: Два важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления Уничтожен цех сборки украинских беспилотников

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днепр, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости крыма