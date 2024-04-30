https://crimea.ria.ru/20240430/krymskie-sapery-razminirovali-shturmovikam-podkhody-k-opornomu-punktu-vsu-1136954809.html
Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ
Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ
Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T07:22
2024-04-30T07:22
2024-04-30T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.В оборонном ведомстве уточнили, что саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также разминируют занятые опорные пункты и подъездные пути к ним для прохода боевой техники.Уточняется, что саперы-десантники вплотную подобрались к передовым позициям ВСУ и, применив систему дистанционного разминирования ЗРП-2 "Тропа", взрывом проделали проход в минном поле перед передним краем обороны украинских войск. По проделанному проходу на опорный пункт ВСУ зашли штурмовые группы ВДВ.По данным МО РФ, в ходе инженерной разведки саперы уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины.
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", феодосия, крым, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости крыма
Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ
Саперы из Феодосии разминировали штурмовикам подходы к опорнику ВСУ в Запорожской области
07:22 30.04.2024 (обновлено: 07:40 30.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также разминируют занятые опорные пункты и подъездные пути к ним для прохода боевой техники.
"Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны противника в районе населенного пункта Вербовое, чтобы по ним могли пройти штурмовые группы и занять опорный пункт с дальнейшим проведением его зачистки", - пояснили в МО РФ.
Уточняется, что саперы-десантники вплотную подобрались к передовым позициям ВСУ и, применив систему дистанционного разминирования ЗРП-2 "Тропа", взрывом проделали проход в минном поле перед передним краем обороны украинских войск. По проделанному проходу на опорный пункт ВСУ зашли штурмовые группы ВДВ.
"Поле занятия штурмовыми группами лесопосадки с опорным пунктом, саперы приступили к его разминированию от взрывоопасных предметов, чтобы в дальнейшем завести туда подразделения закрепления", - пояснили в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, в ходе инженерной разведки саперы уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины.