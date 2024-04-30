https://crimea.ria.ru/20240430/krymskie-sapery-razminirovali-shturmovikam-podkhody-k-opornomu-punktu-vsu-1136954809.html

Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ

Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ

Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T07:22

2024-04-30T07:22

2024-04-30T07:40

группировка войск "днепр"

феодосия

крым

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Крымские саперы-десантники разминировали подходы к опорному пункту ВСУ у Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.В оборонном ведомстве уточнили, что саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также разминируют занятые опорные пункты и подъездные пути к ним для прохода боевой техники.Уточняется, что саперы-десантники вплотную подобрались к передовым позициям ВСУ и, применив систему дистанционного разминирования ЗРП-2 "Тропа", взрывом проделали проход в минном поле перед передним краем обороны украинских войск. По проделанному проходу на опорный пункт ВСУ зашли штурмовые группы ВДВ.По данным МО РФ, в ходе инженерной разведки саперы уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины.

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", феодосия, крым, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости крыма