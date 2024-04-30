https://crimea.ria.ru/20240430/armiya-rossii-nastupaet-na-neskolkikh-uchastkakh-fronta-v-zone-svo-1136959708.html

Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО

Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на территории ДНР, а подразделения группировки войск "Запад", "Восток" и "Центр"... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T14:12

2024-04-30T14:12

2024-04-30T14:12

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на территории ДНР, а подразделения группировки войск "Запад", "Восток" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение. Об этом сообщили в Минобороны России. Также, согласно сводке, российские военные группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ. А подразделения группировки войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи заняли, уничтожив живую силу и технику 30-й, 63-й и 72-й механизированных бригад, а также 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов" и 123-й бригады теробороны. В частности, противник поражен в районе Григоровки, Новобахмутовки и Очеретино в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. Ранее в МО сообщили, что российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили зоне СВО ангар для сборки легком. Утром 30 апреля в Минобороны сообщали, что морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, а крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасыСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS

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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот