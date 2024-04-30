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Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО
Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на территории ДНР, а подразделения группировки войск "Запад", "Восток" и "Центр"... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T14:12
2024-04-30T14:12
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на территории ДНР, а подразделения группировки войск "Запад", "Восток" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение. Об этом сообщили в Минобороны России. Также, согласно сводке, российские военные группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ. А подразделения группировки войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи заняли, уничтожив живую силу и технику 30-й, 63-й и 72-й механизированных бригад, а также 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов" и 123-й бригады теробороны. В частности, противник поражен в районе Григоровки, Новобахмутовки и Очеретино в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. Ранее в МО сообщили, что российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили зоне СВО ангар для сборки легком. Утром 30 апреля в Минобороны сообщали, что морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, а крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасыСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО

ВС РФ улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике

14:12 30.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на территории ДНР, а подразделения группировки войск "Запад", "Восток" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка ДНР", – говорится в сообщении.

Также, согласно сводке, российские военные группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ.
А подразделения группировки войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи заняли, уничтожив живую силу и технику 30-й, 63-й и 72-й механизированных бригад, а также 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов" и 123-й бригады теробороны. В частности, противник поражен в районе Григоровки, Новобахмутовки и Очеретино в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.
Ранее в МО сообщили, что российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили зоне СВО ангар для сборки легком.
Утром 30 апреля в Минобороны сообщали, что морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, а крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ в Запорожской области.
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