https://crimea.ria.ru/20230902/ne-navredit-kak-pravilno-lechitsya-gryazyami-sakskogo-ozera-1131071510.html

Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озера

Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озера - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озера

Грязь сакских озер имеет очень мощный лечебный эффект, однако при бесконтрольном ее использовании может быть опасной для здоровья. О том, как правильно лечится... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T21:55

2023-09-02T21:55

2023-09-02T21:55

здоровье

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николай каладзе

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Профессор Николай Каладзе перечислил правила грязелечения Профессор Николай Каладзе перечислил правила грязелечения audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Грязь сакских озер имеет очень мощный лечебный эффект, однако при бесконтрольном ее использовании может быть опасной для здоровья. О том, как правильно лечится крымскими грязями в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии Крымского медицинского института КФУ имени В.И. Вернадского Николай Каладзе.Кому полезно грязевое лечениеГрязевое лечение используется с глубокой древности, обширный лечебный эффект доказан многолетней целенаправленной научной работой, говорит профессор. Лечиться таким образом могут взрослые и дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, болезней легких, ЖКТ, почек, при бесплодии и в ряде других случаев.По его словам, грязь Сакских озер по многим позициям даже превосходят полезностью знаменитые грязи Мертвого моря. Эффект от лечения в среднем наступает через несколько недель и, в зависимости от заболевания, может продолжаться до года. Максимальный эффект получится в сочетании с адекватным режимом сна и питания, и лечебной физкультурой, физиотерапией.Кому нельзя лечиться грязью"Спонтанное применение грязей имело место всегда. Например, пациенты, которые раньше лечились в наших здравницах, приезжают в Саки и уже сами себе накладывают грязевые аппликации. Но при неправильном использовании можно получить отрицательный эффект: обострение заболеваний. Также грязь может способствовать и резорбции костной ткани, и в этом случае мы будем иметь дело с патологическими переломами, которые лечатся с большим трудом. Поэтому грязелечение должно проходить строго под контролем врача и исключительно по показаниям, с учетом возраста и патологии, с которой имеем дело", - настаивает специалист.То же касается фасованной грязи, которая продается в аптеках и магазинах - самостоятельно, без врачебного контроля аппликации лучше не делать. Кроме того, отложить такое лечение следует при повышенной температуре и интоксикации. Противопоказание - болезни крови, онкологические патологии, хотя при ремиссиях и в послеоперационный период врачи иногда все же применяют грязевую терапию. Что касается выбора времени года для поездки в крымские грязелечебницы, по словам Каладзе, оптимального времени не существует: лечиться можно в любое период года - эффект будет одинаковым.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязевые" отели и спа-поликлиники: в Крыму перенимают "санаторный" трендГород Саки возглавил ТОП самых популярных курортов РФ для лечебного отдыхаПриятное с полезным: необычные санатории Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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