https://crimea.ria.ru/20240430/silnyy-pozhar-v-podmoskove--evakuirovany-desyatki-chelovek-1136957057.html

Сильный пожар в Подмосковье – эвакуированы десятки человек

Сильный пожар в Подмосковье – эвакуированы десятки человек - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Сильный пожар в Подмосковье – эвакуированы десятки человек

В Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами, десятки человек смогли эвакуироваться, огонь тушат 70 спасателей и более 20 машин, но он продолжает... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T11:21

2024-04-30T11:21

2024-04-30T11:18

пожар

подмосковье

москва

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

раменское

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами, десятки человек смогли эвакуироваться, огонь тушат 70 спасателей и более 20 машин, но он продолжает распространяться. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет – "дальнейшая информация уточняется". Сейчас на месте работают 70 специалистов и 22 единицы техники, сообщили в МЧС. Читайте также на РИА Новости Крым: Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно

подмосковье

москва

раменское

московская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, подмосковье, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, раменское, московская область