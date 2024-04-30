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Сильный пожар в Подмосковье – эвакуированы десятки человек - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Сильный пожар в Подмосковье – эвакуированы десятки человек
Сильный пожар в Подмосковье – эвакуированы десятки человек - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Сильный пожар в Подмосковье – эвакуированы десятки человек
В Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами, десятки человек смогли эвакуироваться, огонь тушат 70 спасателей и более 20 машин, но он продолжает... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T11:21
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пожар
подмосковье
москва
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами, десятки человек смогли эвакуироваться, огонь тушат 70 спасателей и более 20 машин, но он продолжает распространяться. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет – "дальнейшая информация уточняется". Сейчас на месте работают 70 специалистов и 22 единицы техники, сообщили в МЧС. Читайте также на РИА Новости Крым: Пожар в Краснодарском крае: произошел выброс метана на полигоне ТБО Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно
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пожар, подмосковье, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, раменское, московская область
Сильный пожар в Подмосковье – эвакуированы десятки человек

В Подмосковье горит крупный склад – на месте работают десятки машин и специалистов МЧС

11:21 30.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Подмосковье горит склад с пластиковыми трубами, десятки человек смогли эвакуироваться, огонь тушат 70 спасателей и более 20 машин, но он продолжает распространяться. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами. Площадь пожара – 2 000 квадратных метров… быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет – "дальнейшая информация уточняется". Сейчас на месте работают 70 специалистов и 22 единицы техники, сообщили в МЧС.
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ПожарПодмосковьеМоскваМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиРаменскоеМосковская область
 
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