https://crimea.ria.ru/20240521/mozhno-zamorazhivat-kak-vybirat-i-khranit-tvorog--sovety-eksperta-1137316644.html

"Можно замораживать": как выбирать и хранить творог – советы эксперта

"Можно замораживать": как выбирать и хранить творог – советы эксперта - РИА Новости Крым, 21.05.2024

"Можно замораживать": как выбирать и хранить творог – советы эксперта

Творог должен храниться при определенных температурах и ограниченное время, после чего его можно заморозить, но только один раз. Советы по выбору творога и его... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T06:38

2024-05-21T06:38

2024-05-21T06:38

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

наталья завьялова

здоровое питание

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119843353_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_1c56a16bb373b78a372c79f52149ca5e.jpg

Об опасных компонентах в составе творога рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова Об опасных компонентах в составе творога рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Творог должен храниться при определенных температурах и ограниченное время, после чего его можно заморозить, но только один раз. Советы по выбору творога и его хранению в эфире радио "Спутник в Крыму" дала эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Также она рассказала об опасных компонентах в составе продукта, которые добавляют недобросовестные производители.Правила выбора и хранения творогаПо словам Завьяловой, выбирая творог, следует прежде всего обращать внимание на то, чтобы он хранился в торговой точке на холодильной полке."Температура должна быть +2… +6, то есть как в вашем холодильнике. И когда вы принесли творог домой, сразу ставьте его в холодильник. Потому что при более высокой температуре начинают развиваться микроорганизмы, которые ведут к порче продукта", – предупредила эксперт.На сроки хранения творога влияет его упаковка, подчеркнула Завьялова.Разумеется, чем творог свежее, то есть чем меньше времени прошло от момента его приготовления до приобретения и употребления, тем больше в нем полезных микроорганизмов, чем в том, который долго лежал, добавила Завьялова.Если съесть творог, который нельзя хранить долго, вы не успели, то не спешите расстраиваться и выкидывать продукт, сказала эксперт."Положите его в морозилку. Там он может храниться до месяца. В этом случае окислительных процессов происходить не будет, и полезные молочнокислые микроорганизмы сохранятся, а при разморозке они вновь активируются", – рассказала Завьялова.Такой творог уже не будет "таким красивым, как раньше", но его смело можно использовать для приготовления запеканок или сырников. А вот повторно замораживать нельзя, подчеркнула эксперт.Почему важно соблюдать правилаЕсли правила хранения творога не соблюдать, в нем начинают развиваться патогенные организмы. Например, дрожжи или плесень. Их эксперты Роскачества время от времени обнаруживают при контрольных закупках продукта в магазинах и на рынках. Последние исследования также выявили такие опасные недостатки в некоторых товарах.Также о нарушении условий хранения либо санитарного состояния говорит присутствие в твороге кишечной палочки, добавила она. Такой продукт попался экспертам на рынке. "А в твороге, который закуплен в торговых сетях, к счастью, патогенных организмов нет", – сказала эксперт Роскачества.В целом, по ее словам, ситуация с творогом в России сегодня обстоит гораздо лучше, чем несколько лет назад. "Мы регулярно проверяем творог и выявляем иногда там фитостерины, которые говорят о добавлении растительного масла, растительных жиров. Так вот в свежем исследовании творога с 5%-ной жирностью фитостеринов не было обнаружено. То есть фальсифицировать производители перестали. Ну, мы надеемся, потому что исследовали 21 марку творога и, конечно, нельзя по этой выборке составить представление о всем твороге в России. Тем не менее результаты налицо", – подытожила эксперт. Исключение из правилК сожалению, есть исключения из правил: среди производителей, в большинстве своем добросовестных, обнаруживаются такие, кто использует при производстве творога так называемый "мясной клей" – микробную трансглютаминазу."Этот фермент производится из генно-модифицированных организмов. Это вредный компонент, который запрещен в России к использованию в пищевой продукции. Есть научные сведения, что он ведет к развитию целиакии, то есть непереносимости глютена. И может провоцировать развитие болезни Альцгеймера. К сожалению, нельзя определить, содержится ли в твороге микробная трансглютаминаза ни по цвету, ни по вкусу, ни по запаху – должны быть только лабораторные анализы", – рассказала Завьялова. Присутствие трансглютаминазы в продукте теперь позволяет установить специальный аккредитованный метод – до февраля 2024 года таких не было, и недобросовестные производители ее очень часто использовали и в молочной, и в мясной отрасли, рассказала Завьялова."Для чего это делают? Для того, чтобы сэкономить в первую очередь во времени приготовления. Обычно творог готовится часов 12: сквашивание, сгустка и так далее. А с микробной трансглютаминазой эти процессы сокращаются до 2-3 часов. То есть в несколько раз процесс производства сокращается и, соответственно, производитель очень хорошо экономит", – пояснила эксперт.Помимо прочего, добавление трансглютаминазы влияет на содержание таких ценных компонентов, как белок: его в таком твороге уже будет меньше. К сожалению, сегодня этот опасный компонент можно свободно купить, и теперь с этим будут бороться, сказала Завьялова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как шашлык становится сильной отравой - эксперт РоскачестваКак выбирать клубнику Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт Роскачества

https://crimea.ria.ru/20220908/s-chem-nelzya-est-tvorog--sovet-vracha-1124438811.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, наталья завьялова , здоровое питание, роскачество