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Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт Роскачества
Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт Роскачества - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт Роскачества
В производстве дешевых рыбных консервов из сайры может использоваться некачественное сырье – перемороженная несколько раз или испорченная рыба. Как отличить... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T20:21
2024-02-23T20:21
2024-02-23T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В производстве дешевых рыбных консервов из сайры может использоваться некачественное сырье – перемороженная несколько раз или испорченная рыба. Как отличить такую продукцию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова."Когда мы производили контрольные закупки и исследовали сайру, то отправляли ее на исследование по органолептике. Эти анализы показали, что очень много некачественной продукции. Когда открываешь сайру в собственном соку, без добавления масла, а там идет такая оранжевая пленка – это говорит о том, что жировая фракция выделялась в процессе разморозки и дальнейшей заморозки рыбы", - сказала она.Повторная заморозка мяса или рыбы считается нарушением условий хранения и ведет к сокращению сроков годности такой продукции. Использовать ее в консервах недопустимо, объясняет эксперт.Кроме того, перед употреблением любых рыбных консервов следует обратить внимание на ее запах, цвет бульона и самой рыбы."В некоторых консервах, которые мы исследовали, был неприятный запах и горьковатый привкус. Поэтому если вы чувствуете, что консервы имеют непривычный вкус, лучше откажитесь от употребления", - советует Наталья Завьялова.Эксперт также напомнила, что результаты таких исследований публикуются на сайте Роскачества, с ними может ознакомиться каждый потребитель.Для удешевления продукции недобросовестные производители часто вместо сайры используют сардины, себестоимость которых гораздо ниже. За подобный фальсификат недавно был наказан крымский производитель, который осуществлял продажи через торговую площадку в интернете.Читайте также на РИА Новости Крым:Растительное масло: качественное и фальсификат – как отличитьРоссияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение
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новости, роскачество, наталья завьялова , совет эксперта, общество, торговля, новости крыма, рыба, еда
Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт Роскачества
В Роскачестве назвали признаки некачественных рыбных консервов
20:21 23.02.2024 (обновлено: 20:23 23.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым.
В производстве дешевых рыбных консервов из сайры может использоваться некачественное сырье – перемороженная несколько раз или испорченная рыба. Как отличить такую продукцию, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
"Когда мы производили контрольные закупки и исследовали сайру, то отправляли ее на исследование по органолептике. Эти анализы показали, что очень много некачественной продукции. Когда открываешь сайру в собственном соку, без добавления масла, а там идет такая оранжевая пленка – это говорит о том, что жировая фракция выделялась в процессе разморозки и дальнейшей заморозки рыбы", - сказала она.
Повторная заморозка мяса или рыбы считается нарушением условий хранения и ведет к сокращению сроков годности такой продукции. Использовать ее в консервах недопустимо, объясняет эксперт.
"Либо мы открыли сайру, а на кусках рыбы такой белый крупитчатый налет – это тоже говорит о том, что сырье размораживалось и замораживалось. После этого уже в процессе стерилизации выделился белок, свернулся и осел таким вот налетом. Это не опасно, не вредно для организма, но пользы в такой сайре намного меньше", - пояснила Завьялова.
Кроме того, перед употреблением любых рыбных консервов следует обратить внимание на ее запах, цвет бульона и самой рыбы.
"В некоторых консервах, которые мы исследовали, был неприятный запах и горьковатый привкус. Поэтому если вы чувствуете, что консервы имеют непривычный вкус, лучше откажитесь от употребления", - советует Наталья Завьялова.
Эксперт также напомнила, что результаты таких исследований публикуются на сайте Роскачества, с ними может ознакомиться каждый потребитель.
Для удешевления продукции недобросовестные производители часто вместо сайры используют сардины, себестоимость которых гораздо ниже. За подобный фальсификат недавно был наказан крымский производитель
, который осуществлял продажи через торговую площадку в интернете.
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