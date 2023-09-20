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Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"
Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"
Россияне смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги", соответствующая возможность закреплена Правительством РФ, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T20:35
2023-09-20T20:35
госуслуги
новости
правительство россии
честный знак
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Россияне смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги", соответствующая возможность закреплена Правительством РФ, сообщает официальный Telegram-канал Кабмина.Для проверки потребуется отсканировать графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении. Если графического символа нет, россиянам предлагают жаловаться в приложении государственной системы маркировки "Честный знак".К этому времени проверить можно лекарства, БАДы, "молочку", питьевую воду, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетные воды, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. Позже список обещают расширять.Читайте также на РИА Новости Крым:Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках КрымаВ России существенно увеличился объем производства сыров"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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госуслуги, новости, правительство россии, честный знак, экономика
Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"

Проверить подлинность товаров можно с помощью приложения "Госуслуги"

20:35 20.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Россияне смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги", соответствующая возможность закреплена Правительством РФ, сообщает официальный Telegram-канал Кабмина.

"У покупателей появилась возможность проверять подлинность товаров в приложении "Госуслуги". С его помощью можно узнать, где, когда и кем произведен товар, получить информацию о его весе или объеме", – сообщает пресс-служба правительства.

Для проверки потребуется отсканировать графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении. Если графического символа нет, россиянам предлагают жаловаться в приложении государственной системы маркировки "Честный знак".
К этому времени проверить можно лекарства, БАДы, "молочку", питьевую воду, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетные воды, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. Позже список обещают расширять.
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