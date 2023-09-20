https://crimea.ria.ru/20230920/rossiyane-smogut-vychislyat-falsifikat-na-gosuslugakh-1131555108.html

Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"

Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах" - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"

Россияне смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги", соответствующая возможность закреплена Правительством РФ, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T20:35

2023-09-20T20:35

2023-09-20T20:35

госуслуги

новости

правительство россии

честный знак

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Россияне смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги", соответствующая возможность закреплена Правительством РФ, сообщает официальный Telegram-канал Кабмина.Для проверки потребуется отсканировать графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении. Если графического символа нет, россиянам предлагают жаловаться в приложении государственной системы маркировки "Честный знак".К этому времени проверить можно лекарства, БАДы, "молочку", питьевую воду, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетные воды, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. Позже список обещают расширять.Читайте также на РИА Новости Крым:Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках КрымаВ России существенно увеличился объем производства сыров"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госуслуги, новости, правительство россии, честный знак, экономика