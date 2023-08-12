https://crimea.ria.ru/20230812/v-rossii-suschestvenno-uvelichilsya-obem-proizvodstva-syrov-1130597768.html

В России существенно увеличился объем производства сыров

В России существенно увеличился объем производства сыров - РИА Новости Крым, 12.08.2023

В России существенно увеличился объем производства сыров

В России за последние два года значительно увеличился объем собственного производства сыров. Отрасль динамично развивается, сказал в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T08:05

2023-08-12T08:05

2023-08-12T08:05

радио "спутник в крыму"

крым

продовольственная безопасность крыма

новости крыма

виктор димитров

минфин россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В России за последние два года значительно увеличился объем собственного производства сыров. Отрасль динамично развивается, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" крымский сыровар, генеральный директор молокоперерабатывающего производства Виктор Димитров.Сыры крымского производства – это большей частью продукция событийная, по определению маркетологов. То есть товары, которые человек покупает не каждый день, а по праздникам, и стоят они дороже тех сыров, которые употребляются постоянно.Если сравнивать с этой же группой товаров доступных россиянам европейских марок или с продукцией других российских предприятий, то цена крымских сыров на их фоне скорее недорогая. Она колеблется от средней до средне-высокой, оценил Виктор Димитров. При этом представителям отрасли оказывается поддержка на государственном уровне.Система маркировки "Честный знак" сегодня применяется для всей молочной продукции в обязательном порядке. С 2024 года она станет обязательной для всех групп товаров. Потребитель, у которого в смартфоне установлено соответствующее приложение, может отсканировать QR-код на упаковке и узнать всю информацию о продукте.Накануне министр сельского хозяйства Крыма позитивно оценил рост объемов производства за последний год. Он сказал, что развитию отрасли активно способствует введение антироссийских санкций, поскольку отечественный бизнес быстро заполняет образовавшиеся ниши.В целях обеспечения продовольственной безопасности полуострова в Крыму недавно открыли крупный склад-холодильник площадью 8 тыс. кв.м. Это важное звено в цепочке поставок продуктов питания в регион.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублемКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаЦена бензина на российской бирже побила рекорд

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, продовольственная безопасность крыма, новости крыма, виктор димитров, минфин россии