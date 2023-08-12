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В России существенно увеличился объем производства сыров
В России существенно увеличился объем производства сыров - РИА Новости Крым, 12.08.2023
В России существенно увеличился объем производства сыров
В России за последние два года значительно увеличился объем собственного производства сыров. Отрасль динамично развивается, сказал в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T08:05
2023-08-12T08:05
2023-08-12T08:05
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В России за последние два года значительно увеличился объем собственного производства сыров. Отрасль динамично развивается, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" крымский сыровар, генеральный директор молокоперерабатывающего производства Виктор Димитров.Сыры крымского производства – это большей частью продукция событийная, по определению маркетологов. То есть товары, которые человек покупает не каждый день, а по праздникам, и стоят они дороже тех сыров, которые употребляются постоянно.Если сравнивать с этой же группой товаров доступных россиянам европейских марок или с продукцией других российских предприятий, то цена крымских сыров на их фоне скорее недорогая. Она колеблется от средней до средне-высокой, оценил Виктор Димитров. При этом представителям отрасли оказывается поддержка на государственном уровне.Система маркировки "Честный знак" сегодня применяется для всей молочной продукции в обязательном порядке. С 2024 года она станет обязательной для всех групп товаров. Потребитель, у которого в смартфоне установлено соответствующее приложение, может отсканировать QR-код на упаковке и узнать всю информацию о продукте.Накануне министр сельского хозяйства Крыма позитивно оценил рост объемов производства за последний год. Он сказал, что развитию отрасли активно способствует введение антироссийских санкций, поскольку отечественный бизнес быстро заполняет образовавшиеся ниши.В целях обеспечения продовольственной безопасности полуострова в Крыму недавно открыли крупный склад-холодильник площадью 8 тыс. кв.м. Это важное звено в цепочке поставок продуктов питания в регион.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублемКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаЦена бензина на российской бирже побила рекорд
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крым, продовольственная безопасность крыма, новости крыма, виктор димитров, минфин россии
В России существенно увеличился объем производства сыров
Отрасль сыроварения в России существенно выросла за последние два года – крымский сыровар
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым.
В России за последние два года значительно увеличился объем собственного производства сыров. Отрасль динамично развивается, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
крымский сыровар, генеральный директор молокоперерабатывающего производства Виктор Димитров.
"В целом Россия показывает огромный рост за последние два года по производству сыров, по разнообразию видов, по качеству продукции. Тут и "Честный знак" помогает, и система качества "Меркурий". Правительство защищает потребителя", – отметил он.
Сыры крымского производства – это большей частью продукция событийная, по определению маркетологов. То есть товары, которые человек покупает не каждый день, а по праздникам, и стоят они дороже тех сыров, которые употребляются постоянно.
"Это крафтовые сыры от трех и более месяцев выдержки, то есть огромное количество денег вкладывается в их созревание. Представьте себе, сыроварня делает полтонны – тонну сыра в день, и каждый день их откладывает. И только через три месяца мы берем их в работу, создавая готовый продукт. То есть накапливается огромный запас сыра на выдержку, и он не может быть дешевым", – объяснил эксперт.
Если сравнивать с этой же группой товаров доступных россиянам европейских марок или с продукцией других российских предприятий, то цена крымских сыров на их фоне скорее недорогая. Она колеблется от средней до средне-высокой, оценил Виктор Димитров. При этом представителям отрасли оказывается поддержка на государственном уровне.
"В этом году нас поддержал Минфин, мы получили субсидию на компенсацию обслуживания кредитов. Сейчас мы наконец-то подали документы на частичную компенсацию затрат на маркировку. Она обещалась государством, мы два года заполняли отчеты, и вот наконец-то какие-то сдвиги произошли. Мы очень этого ждали, потому что, по большому счету, предприятию это (маркировка продукции – ред.) не нужно", – отметил сыровар.
Система маркировки "Честный знак" сегодня применяется для всей молочной продукции в обязательном порядке. С 2024 года она станет обязательной для всех групп товаров. Потребитель, у которого в смартфоне установлено соответствующее приложение, может отсканировать QR-код на упаковке и узнать всю информацию о продукте.
"Если вы сканируете, то вам предоставляется вся информация о продукте, абсолютно вся. И дата изготовления, и где произведено, и как называется, и что он содержит. Это все было очень затратно, и вот сейчас наконец-то нам выделяют средства на возмещение", – сказал Димитров.
Накануне министр сельского хозяйства Крыма позитивно оценил рост объемов производства за последний год. Он сказал
, что развитию отрасли активно способствует введение антироссийских санкций, поскольку отечественный бизнес быстро заполняет образовавшиеся ниши.
В целях обеспечения продовольственной безопасности полуострова в Крыму недавно открыли крупный склад-холодильник
площадью 8 тыс. кв.м. Это важное звено в цепочке поставок продуктов питания в регион.
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