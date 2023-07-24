https://crimea.ria.ru/20230724/s-1-sentyabrya-proizvoditeley-plokhogo-piva-nachnut-nakazyvat-rublem-1130279580.html

С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем

С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем - РИА Новости Крым, 24.07.2023

С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем

за нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи будут установлены административные штрафы. Соответствующий закон РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T21:17

2023-07-24T21:17

2023-07-24T21:17

закон и право

алкоголь

роскачество

владимир путин (политик)

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. С 1 сентября в России за нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи будут установлены административные штрафы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.Производителей за подобные нарушения будут наказывать штрафом в размере от 100 до 150 тысяч рублей. Кроме того, закон предусматривает возможность конфискации как самой слабоалкогольной продукции, так и оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств и иных предметов, которые используются для ее производства и оборота.За грубое нарушение санитарных норм установлен штраф в размере 150-200 тысяч рублей, а также приостановка деятельности на срок до 30 дней. Таковыми считаются, в частности, производство продукции с добавлением этилового спирта, а также использование не принадлежащего производителю основного технологического оборудования.Предусмотрены также санкции за производство пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц. За это для физических лиц устанавливается штраф в размере от 35 до 50 тысяч рублей, а для юридических - от 200 до 300 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 60 суток.В начале июня в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской и Курской областях, а также в Удмуртии произошло массовое отравление людей контрафактным сидром. В результате погибло 36 человек, пострадало 106. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель и несколько сотрудников предприятия.В Крыму пострадавших от "Мистера Сидра" зафиксировано не было, но при этом в Севастополе конфисковалитри тысячи литров суррогатного алкоголя. Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Данилина, в одном из арендованных складских помещений было обнаружено 103 кега объемом 30 литров каждая.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает растиКак отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертМассовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, алкоголь, роскачество, владимир путин (политик), общество, экономика