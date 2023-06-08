https://crimea.ria.ru/20230608/surrogat-ukrali-so-sklada-mvd-podrobnosti-dela-ob-opasnom-sidre-1129266350.html

Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре

Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре

МВД при расследовании дела об отравлении сидром установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада, замглавы самарского ГУ МВД уволен. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T15:42

2023-06-08T15:42

2023-06-08T15:42

сидр

массовое отравление

самарская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129189232_0:231:810:687_1920x0_80_0_0_ce3e867f1cc7639b219212e14be3a69d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. МВД при расследовании дела об отравлении сидром установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада, замглавы самарского ГУ МВД уволен. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк."Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений самарского главка", - сообщила она.Также из органов внутренних дел будет уволен начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области.По словам Ирины Волк, правоохранители провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр". Они проверили большое количество магазинов, складов и транспортных средств. Отработали цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков.На данный момент за совершение хищения полицейские задержали двоих жителей Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, охранявший склад и пропустивший злоумышленников на территорию."Материалы по данным фактам переданы в следственные органы", - заключила официальный представитель МВД России.Первые сообщения о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях стали поступать в воскресенье 5 июня. Причиной стало употребление контрафактного сидра. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель и несколько сотрудников предприятия.По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. По данным крымского управления Роспотребнадзора, случаев отравления контрафактным сидром или другими напитками на полуострове не зарегистрировано. При этом в регионах продолжаются проверки, направленные на выявление и изъятие опасной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известноОтравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в КрымуТри тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сидр, массовое отравление, самарская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости