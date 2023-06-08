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Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре
Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре
МВД при расследовании дела об отравлении сидром установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада, замглавы самарского ГУ МВД уволен. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T15:42
2023-06-08T15:42
сидр
массовое отравление
самарская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. МВД при расследовании дела об отравлении сидром установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада, замглавы самарского ГУ МВД уволен. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк."Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений самарского главка", - сообщила она.Также из органов внутренних дел будет уволен начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области.По словам Ирины Волк, правоохранители провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр". Они проверили большое количество магазинов, складов и транспортных средств. Отработали цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков.На данный момент за совершение хищения полицейские задержали двоих жителей Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, охранявший склад и пропустивший злоумышленников на территорию."Материалы по данным фактам переданы в следственные органы", - заключила официальный представитель МВД России.Первые сообщения о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях стали поступать в воскресенье 5 июня. Причиной стало употребление контрафактного сидра. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель и несколько сотрудников предприятия.По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. По данным крымского управления Роспотребнадзора, случаев отравления контрафактным сидром или другими напитками на полуострове не зарегистрировано. При этом в регионах продолжаются проверки, направленные на выявление и изъятие опасной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известноОтравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в КрымуТри тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе
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РИА Новости Крым
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сидр, массовое отравление, самарская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости
Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре

Колокольцев уволил замглавы самарского ГУ МВД за кражу суррогатного алкоголя

15:42 08.06.2023
 
© МВД РоссииЭтикетка некачественного товара
Этикетка некачественного товара
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. МВД при расследовании дела об отравлении сидром установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада, замглавы самарского ГУ МВД уволен. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений самарского главка", - сообщила она.
Также из органов внутренних дел будет уволен начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области.
По словам Ирины Волк, правоохранители провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр". Они проверили большое количество магазинов, складов и транспортных средств. Отработали цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков.
"В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий", - проинформировала Волк.
На данный момент за совершение хищения полицейские задержали двоих жителей Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, охранявший склад и пропустивший злоумышленников на территорию.
"Материалы по данным фактам переданы в следственные органы", - заключила официальный представитель МВД России.
Первые сообщения о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях стали поступать в воскресенье 5 июня. Причиной стало употребление контрафактного сидра. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель и несколько сотрудников предприятия.
По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. По данным крымского управления Роспотребнадзора, случаев отравления контрафактным сидром или другими напитками на полуострове не зарегистрировано. При этом в регионах продолжаются проверки, направленные на выявление и изъятие опасной продукции.
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СидрМассовое отравлениеСамарская областьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкНовости
 
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