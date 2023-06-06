https://crimea.ria.ru/20230606/otravlenie-kontrafaktnym-sidrom-zhdat-li-masshtabnykh-proverok-v-krymu-1129225210.html

Отравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму

Отравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Отравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму

В торговых точках Крыма после инцидента с продажей контрафактного сидра и массовым отравлением людей в России планируют провести масштабные проверки... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T20:12

2023-06-06T20:12

2023-06-06T20:07

радио "спутник в крыму"

крым

севастополь

алкоголь

сидр

роспотребнадзор

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В торговых точках Крыма после инцидента с продажей контрафактного сидра и массовым отравлением людей в России планируют провести масштабные проверки. Соответствующие согласования и документы сейчас готовятся совместно с республиканской прокуратурой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Игорь Соколов.По словам Соколова, на сегодняшний день законодательство РФ настроено на защиту ответственного бизнеса, и выйти на проверку не так просто. Кроме того, в Крыму действуют особые условия проведения контрольно-надзорных мероприятий по сравнению с другими регионами России: все их нужно согласовывать с прокуратурой. Но эта работа уже ведется.В данный момент в Крыму и Севастополе проходят проверки "без контакта с хозяйствующим субъектом" и только в отношении пищевой продукции того производителя, напитком от которого отравились люди, уточнил специалист.Ранее в Росалкогольрегулировании сообщили, что опасным был признан "Мистер Сидр" производства компании "Анди". "Путем рейдовых осмотров нашими специалистами по объектам проводится выявление продукции только указанной конкретной торговой марки. В данный момент Роспотребнадзором устанавливаются факты реализации этой опасной продукции и принимаются все меры по отбору проб для лабораторных исследований и последующего принятия мер в рамках законодательства по ее уничтожению", – отметил Соколов.Поскольку опасный сидр изготавливался не в Крыму, проверять могут только готовую продукцию, добавил он. Обнаруженный в Севастополе контрафактный сидр отправят в лабораторию.По его словам, в Крыму есть нелегальные точки производства алкогольной продукции, их регулярно выявляют ведомства. Но речь идет о кустарном производстве мелких партий для реализации населению, отметил он. И случаи отравления, если такие регистрируются, связаны с употреблением таких напитков."Нелегальный алкоголь в промышленных масштабах – я, честно говоря, с этим не сталкивался", – сказал представитель Роспотребнадзора.Он также подчеркнул, что "отравлений официальной алкогольной продукцией в Крыму и Севастополе не зарегистрировано".5 июня стало известно о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что опасным для жизни оказался напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель. По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов страны напиток, которым предположительно отравились люди. Сообщалось, что число пострадавших от отравления им достигло 35. Из них 20 человек скончались. Позже стало известно о жертвах в других регионах, их число продолжает расти.6 июня в Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили, что на складе в Севастополе обнаружено свыше 3 тысяч литров напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым ранее массово отравились люди. Полиция подтвердила информацию, уточнив, что идет изъятие продукции из магазинов. Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертТри тысячи литров опасного сидра обнаружили в СевастополеЧисло жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти

https://crimea.ria.ru/20221030/prodavtsov-lishat-vozmozhnosti-torgovat-prosrochkoy-i-kontrafaktom-1125136694.html

https://crimea.ria.ru/20211025/smert-v-butylke-kak-otlichit-kontrafaktnyy-alkogol-1121235064.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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