https://crimea.ria.ru/20230605/chislo-zhertv-otravleniya-sidrom-v-povolzhe-prodolzhaet-rasti-1129196668.html

Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти

Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончались, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T17:03

2023-06-05T17:03

2023-06-05T18:10

массовое отравление

самара

ульяновск

происшествия

общество

россия

сидр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончались, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. По данным СК, среди пострадавших есть 16-летняя сирота. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан самарский предприниматель.Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию, которой предположительно отравились люди.Попова дала указание сразу же сообщать в Роспотребнадзор о найденном напитке.По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.Полицейские в Самаре остановили фуру с накладной на 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", на складе, куда могла ехать машина, проводится изъятие сомнительного спиртного, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.

самара

ульяновск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление, самара, ульяновск, происшествия, общество, россия, сидр