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Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти
Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончались, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T17:03
2023-06-05T18:10
массовое отравление
самара
ульяновск
происшествия
общество
россия
сидр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончались, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. По данным СК, среди пострадавших есть 16-летняя сирота. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан самарский предприниматель.Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию, которой предположительно отравились люди.Попова дала указание сразу же сообщать в Роспотребнадзор о найденном напитке.По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.Полицейские в Самаре остановили фуру с накладной на 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", на складе, куда могла ехать машина, проводится изъятие сомнительного спиртного, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
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массовое отравление, самара, ульяновск, происшествия, общество, россия, сидр
Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 35

17:03 05.06.2023 (обновлено: 18:10 05.06.2023)
 
© МВД РоссииОтравленный алкоголь
Отравленный алкоголь
© МВД России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончались, сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары.
По данным Роспотребнадзора, случаи отравления зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. По данным СК, среди пострадавших есть 16-летняя сирота. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан самарский предприниматель.

"По последней информации, пострадало 35 человек: 25 - в Димитровграде, 9 - в Ульяновске, один в Новой Малыкле. Шестнадцать человек скончались, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, один человек - в Ульяновской областной клинической больнице, еще один - в ЦК МСЧ", - написал Русских.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию, которой предположительно отравились люди.
Попова дала указание сразу же сообщать в Роспотребнадзор о найденном напитке.
По делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, а местные власти изымают алкоголь из магазинов и призывают жителей отказаться от употребления разливной продукции.
Полицейские в Самаре остановили фуру с накладной на 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", на складе, куда могла ехать машина, проводится изъятие сомнительного спиртного, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
Массовое отравлениеСамараУльяновскПроисшествияОбществоРоссияСидр
 
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