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Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
Отличить этиловый от метилового спирта в составе алкогольных напитков по запаху, виду или цвету невозможно. Чтобы не пасть жертвой недобросовестных... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T18:11
2023-06-05T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Отличить этиловый от метилового спирта в составе алкогольных напитков по запаху, виду или цвету невозможно. Чтобы не пасть жертвой недобросовестных производителей, следует строго соблюдать правила их безопасного приобретения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил психиатр-нарколог, руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик.Врач пояснил, что, как правило, причиной отравлений суррогатными спиртными напитками является некачественное сырье – метиловый спирт.В этой связи следует соблюдать так называемые превентивные меры. В первую очередь – избегать покупок в сомнительных торговых точках или небольших торговых сетях, где продукция предоставляется по значительно более низкой стоимости. В крупных сетевых магазинах шанс нарваться на подделку значительно ниже.Руководитель Крымского научно-практического центра наркологии подчеркнул, что опасность употребления метилового спирта заключается в том, что в первые минуты и даже часы человек не осознает, что выпил отраву."Метанол также дает состояние опьянения и вызывает некоторую эйфорию. А такие симптому как потеря зрения или сознания проявляются, когда человеку становится плохо и помочь ему бывает сложно. Поэтому если возникли малейшие сомнения в качестве принятого алкоголя – необходимо немедленно вызвать скорую помощь и оказать первую помощь", – подчеркивает Менчик.При этом самая правильная доврачебная помощь в этом случае – это прием сорбентов, и промывание желудка. Первые помогут предотвратить дальнейшее всасывание метанола в кровь. Промывание желудка также ускорит выведение отравы из организма. Все дальнейшие манипуляции и прием препаратов возможно только под присмотром медиков, зачастую – в условиях медицинского стационара, резюмировал эксперт.Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отравления суррогатным сидром пострадало 35 человек, 16 из них скончались.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известноРоссияне стали пить больше водки и коньякаКрымские ученые изучат полезные свойства яблочного сидра
https://crimea.ria.ru/20230605/chislo-zhertv-otravleniya-sidrom-v-povolzhe-prodolzhaet-rasti-1129196668.html
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совет эксперта, евгений менчик, сидр, здоровье, безопасность, общество
Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт

Возможно ли отличить этиловый спирт от смертельно опасного метилового – эксперт

18:11 05.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота муниципальной аптеки в Великом Новгороде
Работа муниципальной аптеки в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Отличить этиловый от метилового спирта в составе алкогольных напитков по запаху, виду или цвету невозможно. Чтобы не пасть жертвой недобросовестных производителей, следует строго соблюдать правила их безопасного приобретения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил психиатр-нарколог, руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик.
Врач пояснил, что, как правило, причиной отравлений суррогатными спиртными напитками является некачественное сырье – метиловый спирт.
"Контрафактный алкоголь не отличается от заводской продукции по органолептическим свойствам, то есть запаху, вкусу, виду и цвету", – сообщил Менчик.
В этой связи следует соблюдать так называемые превентивные меры. В первую очередь – избегать покупок в сомнительных торговых точках или небольших торговых сетях, где продукция предоставляется по значительно более низкой стоимости. В крупных сетевых магазинах шанс нарваться на подделку значительно ниже.
"Второй важный фактор – внешний вид товара. Обращайте внимание на качество исполнения этикеток, наличие и расположение акцизных марок, аккуратность упаковки в целом", – рекомендует врач.
Руководитель Крымского научно-практического центра наркологии подчеркнул, что опасность употребления метилового спирта заключается в том, что в первые минуты и даже часы человек не осознает, что выпил отраву.
"Метанол также дает состояние опьянения и вызывает некоторую эйфорию. А такие симптому как потеря зрения или сознания проявляются, когда человеку становится плохо и помочь ему бывает сложно. Поэтому если возникли малейшие сомнения в качестве принятого алкоголя – необходимо немедленно вызвать скорую помощь и оказать первую помощь", – подчеркивает Менчик.
При этом самая правильная доврачебная помощь в этом случае – это прием сорбентов, и промывание желудка. Первые помогут предотвратить дальнейшее всасывание метанола в кровь. Промывание желудка также ускорит выведение отравы из организма. Все дальнейшие манипуляции и прием препаратов возможно только под присмотром медиков, зачастую – в условиях медицинского стационара, резюмировал эксперт.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отравления суррогатным сидром пострадало 35 человек, 16 из них скончались.
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