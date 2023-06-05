https://crimea.ria.ru/20230605/kak-otlichit-etilovyy-spirt-ot-metilovogo-yada--ekspert-1129199152.html

Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт

Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт

Отличить этиловый от метилового спирта в составе алкогольных напитков по запаху, виду или цвету невозможно. Чтобы не пасть жертвой недобросовестных... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T18:11

2023-06-05T18:11

2023-06-05T18:11

эксклюзивы риа новости крым

совет эксперта

евгений менчик

сидр

здоровье

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110222/05/1102220597_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_83be20922249963cada75652b5a244f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Отличить этиловый от метилового спирта в составе алкогольных напитков по запаху, виду или цвету невозможно. Чтобы не пасть жертвой недобросовестных производителей, следует строго соблюдать правила их безопасного приобретения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил психиатр-нарколог, руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик.Врач пояснил, что, как правило, причиной отравлений суррогатными спиртными напитками является некачественное сырье – метиловый спирт.В этой связи следует соблюдать так называемые превентивные меры. В первую очередь – избегать покупок в сомнительных торговых точках или небольших торговых сетях, где продукция предоставляется по значительно более низкой стоимости. В крупных сетевых магазинах шанс нарваться на подделку значительно ниже.Руководитель Крымского научно-практического центра наркологии подчеркнул, что опасность употребления метилового спирта заключается в том, что в первые минуты и даже часы человек не осознает, что выпил отраву."Метанол также дает состояние опьянения и вызывает некоторую эйфорию. А такие симптому как потеря зрения или сознания проявляются, когда человеку становится плохо и помочь ему бывает сложно. Поэтому если возникли малейшие сомнения в качестве принятого алкоголя – необходимо немедленно вызвать скорую помощь и оказать первую помощь", – подчеркивает Менчик.При этом самая правильная доврачебная помощь в этом случае – это прием сорбентов, и промывание желудка. Первые помогут предотвратить дальнейшее всасывание метанола в кровь. Промывание желудка также ускорит выведение отравы из организма. Все дальнейшие манипуляции и прием препаратов возможно только под присмотром медиков, зачастую – в условиях медицинского стационара, резюмировал эксперт.Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отравления суррогатным сидром пострадало 35 человек, 16 из них скончались.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известноРоссияне стали пить больше водки и коньякаКрымские ученые изучат полезные свойства яблочного сидра

https://crimea.ria.ru/20230605/chislo-zhertv-otravleniya-sidrom-v-povolzhe-prodolzhaet-rasti-1129196668.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, евгений менчик, сидр, здоровье, безопасность, общество