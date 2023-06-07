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Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра

Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра

Случаев отравления контрафактным сидром или другими напитками в Республике Крым и Севастополе к вечеру 7 июня не зарегистрировано. При этом в регионах... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T18:21

2023-06-07T18:21

2023-06-07T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Случаев отравления контрафактным сидром или другими напитками в Республике Крым и Севастополе к вечеру 7 июня не зарегистрировано. При этом в регионах продолжаются проверки, направленные на выявление и изъятие опасной продукции. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее правоохранители обнаружили в складских помещениях в Севастополе более трех тысяч литров опасной продукции. Было изъято 103 кега объемом 30 литров каждая.При этом в регионах продолжаются совместные мероприятия территориального управления Роспотребнадзора, совместно с МВД и Росалкогольрегулированием по выявлению и изъятию из оборота контрафактного напитка, а также проведению лабораторных исследований.Ранее сообщалось, что территориальными органами Роспотребнадзора выведено из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного напитка "Мистер сидр". Отмечалось, что наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Кроме того, продукция была изъята во Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, Мордовия и Республики Марий Эл, Пермском крае.Первые сообщения о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях стали поступать в воскресенье 5 июня. Причиной стало употребление контрафактного сидра.В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель и несколько сотрудников предприятия.По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. Власти призвали жителей отказаться от употребления разливной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает растиКак отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертМассовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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