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Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра
Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра
Случаев отравления контрафактным сидром или другими напитками в Республике Крым и Севастополе к вечеру 7 июня не зарегистрировано. При этом в регионах... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T18:21
2023-06-07T19:10
сидр
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безопасность
массовое отравление
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Случаев отравления контрафактным сидром или другими напитками в Республике Крым и Севастополе к вечеру 7 июня не зарегистрировано. При этом в регионах продолжаются проверки, направленные на выявление и изъятие опасной продукции. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее правоохранители обнаружили в складских помещениях в Севастополе более трех тысяч литров опасной продукции. Было изъято 103 кега объемом 30 литров каждая.При этом в регионах продолжаются совместные мероприятия территориального управления Роспотребнадзора, совместно с МВД и Росалкогольрегулированием по выявлению и изъятию из оборота контрафактного напитка, а также проведению лабораторных исследований.Ранее сообщалось, что территориальными органами Роспотребнадзора выведено из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного напитка "Мистер сидр". Отмечалось, что наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Кроме того, продукция была изъята во Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, Мордовия и Республики Марий Эл, Пермском крае.Первые сообщения о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях стали поступать в воскресенье 5 июня. Причиной стало употребление контрафактного сидра.В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель и несколько сотрудников предприятия.По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. Власти призвали жителей отказаться от употребления разливной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает растиКак отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертМассовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно
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4.7
96
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сидр, роспотребнадзор, крым, севастополь, новости, новости крыма, безопасность, массовое отравление, здравоохранение в крыму и севастополе
Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра

Роспотребнадзор: в Крыму и Севастополе не выявлено отправлений опасным сидром

18:21 07.06.2023 (обновлено: 19:10 07.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Случаев отравления контрафактным сидром или другими напитками в Республике Крым и Севастополе к вечеру 7 июня не зарегистрировано. При этом в регионах продолжаются проверки, направленные на выявление и изъятие опасной продукции. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
Ранее правоохранители обнаружили в складских помещениях в Севастополе более трех тысяч литров опасной продукции. Было изъято 103 кега объемом 30 литров каждая.
"На сегодняшний день случаев отравления, связанных с употреблением продукции "Мистер Сидр" либо других напитков, на территории Республики Крым и Севастополя не зарегистрировано", – сообщила Пеньковская.
При этом в регионах продолжаются совместные мероприятия территориального управления Роспотребнадзора, совместно с МВД и Росалкогольрегулированием по выявлению и изъятию из оборота контрафактного напитка, а также проведению лабораторных исследований.
Ранее сообщалось, что территориальными органами Роспотребнадзора выведено из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного напитка "Мистер сидр". Отмечалось, что наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Кроме того, продукция была изъята во Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, Мордовия и Республики Марий Эл, Пермском крае.
Первые сообщения о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях стали поступать в воскресенье 5 июня. Причиной стало употребление контрафактного сидра.
В Следственном управлении СК РФ уточнили, что речь о напитке "Мистер Сидр", изготовленном в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель и несколько сотрудников предприятия.
По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов напиток, которым предположительно отравились люди. Власти призвали жителей отказаться от употребления разливной продукции.
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СидрРоспотребнадзорКрымСевастопольНовостиНовости КрымаБезопасностьМассовое отравлениеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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