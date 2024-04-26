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Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения
Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения
Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя связана с учениями военных Черноморского флота. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T14:25
2024-04-26T14:25
2024-04-26T14:28
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя связана с учениями военных Черноморского флота. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор заверил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят ежедневно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ АксеноваРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для КрымаУкраина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
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чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот, учения
Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения
В Севастополе военные моряки тренируются отражать диверсии
14:25 26.04.2024 (обновлено: 14:28 26.04.2024)