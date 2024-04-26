https://crimea.ria.ru/20240426/strelba-u-severnogo-i-yuzhnogo-molov-sevastopolya---v-gorode-ucheniya-1136883592.html

Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения

Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения

Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя связана с учениями военных Черноморского флота. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T14:25

2024-04-26T14:25

2024-04-26T14:28

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

армия и флот

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя связана с учениями военных Черноморского флота. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор заверил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят ежедневно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ АксеноваРакеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для КрымаУкраина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот, учения