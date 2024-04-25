Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
В Пентагоне признали возможность атаки Украины на Крым ракетами ATACMS
22:13 25.04.2024 (обновлено: 22:18 25.04.2024)
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Пентагоне признали, что Украина сможет использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников ведомства.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
"Украинские силы смогут использовать недавно поставленную... ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в... Крыму", - говорится в сообщении издания.
По словам чиновников, целью для использования систем большей дальности будет "усиление давления" на полуостров.
24 апреля Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования "в пределах суверенной украинской территории".
20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Позже за это проголосовал Сенат. Согласно документу, Киеву выделяется 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам 24 апреля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска вооружений на Украину начнется немедленно. Сообщалось, что среди прочего Украина получит оперативно-тактические дальнобойные ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков оценил эти действия США как открытое финансирование терроризма на территории России.
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