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Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
В Пентагоне признали, что Украина сможет использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму, сообщает газета The New York... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T22:13
2024-04-25T22:18
ракеты atacms
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Пентагоне признали, что Украина сможет использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников ведомства.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.По словам чиновников, целью для использования систем большей дальности будет "усиление давления" на полуостров.24 апреля Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования "в пределах суверенной украинской территории".20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Позже за это проголосовал Сенат. Согласно документу, Киеву выделяется 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам 24 апреля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска вооружений на Украину начнется немедленно. Сообщалось, что среди прочего Украина получит оперативно-тактические дальнобойные ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков оценил эти действия США как открытое финансирование терроризма на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США Ракеты ATACMS: чем они опасныРакеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
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РИА Новости Крым
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ракеты atacms, пентагон, сша, украина, поставки западного оружия украине, новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон

В Пентагоне признали возможность атаки Украины на Крым ракетами ATACMS

22:13 25.04.2024 (обновлено: 22:18 25.04.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Пентагоне признали, что Украина сможет использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников ведомства.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
"Украинские силы смогут использовать недавно поставленную... ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в... Крыму", - говорится в сообщении издания.
По словам чиновников, целью для использования систем большей дальности будет "усиление давления" на полуостров.
24 апреля Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования "в пределах суверенной украинской территории".
20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Позже за это проголосовал Сенат. Согласно документу, Киеву выделяется 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам 24 апреля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска вооружений на Украину начнется немедленно. Сообщалось, что среди прочего Украина получит оперативно-тактические дальнобойные ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков оценил эти действия США как открытое финансирование терроризма на территории России.
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