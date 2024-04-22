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Ракеты ATACMS: на что рассчитывает Киев

Ракеты ATACMS: на что рассчитывает Киев - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Ракеты ATACMS: на что рассчитывает Киев

В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T11:53

2024-04-22T11:53

2024-04-22T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.США могут возобновить поставки вооружений на Украину, в том числе оперативно-тактических ракет ATACMS к концу следующей недели, заявил накануне глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Что такое ракета ATACMS"ATACMS существует в двух видах - кассетные и фугасные. Отличие заключается в силе воздействия и дальности полета. Например, MGM-140A ATACMS Block 1 может поразить цель на расстоянии в 165 километров. В такой модификации используется кассетная боевая часть. Ракеты типа MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A - фугасные - рассчитаны на дальность до 300 км", - приводит характеристики таких боеприпасов эксперт.Он напоминает, что ATACMS давно уже используется на линии боевого соприкосновения, но в рамках предыдущих поставок киевский режим получал менее дальнобойные их модификации с кассетной боевой частью."В новый пакет помощи, который прошел согласование в Конгрессе США, также попадает поставка ATACMS, но в документе есть небольшая ремарка: какие именно ATACMS поставлять - решение будет принимать президент США Байден", - акцентирует эксперт.Террористические целиПри этом он подчеркивает - российские средства ПВО способны отражать удары ATACMS, а военно-промышленный комплекс РФ продолжает выпуск противовоздушных комплексов."Мы умеем отражать эти атаки, но также мы понимаем, что противник будет искать различные тактики. Поэтому наши предприятия ВПК продолжают работать 24/7, выпускать комплексы противовоздушной обороны, которые способны сбивать такого рода оперативно-тактические ракеты", - заключает собеседник агентства.Палата представителей Конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Согласно документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева. По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, новым решением о выделении помощи Киеву США загоняют Украину в долговую кабалу и заставляют ее уничтожать собственный народ, что бесполезно, поскольку Россия все равно достигнет целей спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS: чем они опасныТри ракеты ATACMS сбиты над Черным моремНедосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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