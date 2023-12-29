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Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22 - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22
У Киева никогда не будет комплексов ПВО, способных сбивать российские крылатые авиационные ракеты Х-22. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил военный... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T20:14
2023-12-29T20:14
2023-12-29T20:14
россия
крылатая авиационная ракета х-22
эксклюзивы риа новости крым
алексей леонков
мнения
вооруженные силы россии
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. У Киева никогда не будет комплексов ПВО, способных сбивать российские крылатые авиационные ракеты Х-22. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.В пятницу Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат констатировал, что ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции.Эксперт пояснил, дальность применения Х-22 составляет 600 км, при этом скорость последних модификаций составляет порядка 4000 км/ч. Кроме того, ракета имеет сложную структуру полета. Начинает его на большой высоте, а при подлете к цели может совершать низковысотный полет. При этом к цели может подлетать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.Советское наследие и новые модификацииПо словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества", крылатая авиационная ракета Х-22 создавалась в годы Советского союза. Главное ее назначение – атака авианосных ударных соединений и авианосных ударных групп. То есть группы кораблей, которые включают авианосцы, крейсера и эсминцы, оснащенные сильной системой противовоздушной обороны, которую нужно преодолеть и поразить цель.Второй вариант применения – по наземным целям. И с этой задачей она справляется вполне успешно, уточняет специалист.Россия располагает достаточным количеством таких ракет, более того – арсеналы освобождаются для новой ее модификации – Х-32. Скорость последней составляет 5500 км/ч, а дальность действия – до 1000 километров. Противоракета для нее не создана, отметил собеседник и подытожил, что "ни Х-22, ни тем более Х-32 стоящим на вооружении киевского режима ПВО не по зубам".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУУкраина арендует ПВО у других стран на период холодовКиев объяснил установку систем ПВО у жилых домов
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россия, крылатая авиационная ракета х-22, алексей леонков, мнения, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс)
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22
Украина и НАТО не имеют вооружения, способного сбить ракету Х-22 – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская
. У Киева никогда не будет комплексов ПВО, способных сбивать российские крылатые авиационные ракеты Х-22. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
В пятницу Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат констатировал
, что ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции.
"У Киева никогда не будет шансов сбить российскую крылатую авиационную ракету Х-22, потому как ее не могут обнаружить радиолокационные станции, которые входят в состав комплексов ПВО стран НАТО", – сказал Леонков.
Эксперт пояснил, дальность применения Х-22 составляет 600 км, при этом скорость последних модификаций составляет порядка 4000 км/ч. Кроме того, ракета имеет сложную структуру полета. Начинает его на большой высоте, а при подлете к цели может совершать низковысотный полет. При этом к цели может подлетать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
"Скоростная характеристика и маневренность делает ее сложной целью не только для обнаружения, но и для поражения. Чтобы сбить летящую на скорости 4000 км/ч ракету, нужна такая же по скорости, если сбивать "вдогон" – то нужна ракета, которая летает на гиперзвуке. А таких ракет у стран НАТО нет, тем более у Украины", – подчеркнул собеседник.
Советское наследие и новые модификации
По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества", крылатая авиационная ракета Х-22 создавалась в годы Советского союза. Главное ее назначение – атака авианосных ударных соединений и авианосных ударных групп. То есть группы кораблей, которые включают авианосцы, крейсера и эсминцы, оснащенные сильной системой противовоздушной обороны, которую нужно преодолеть и поразить цель.
"Х-22 поражала цели на скорости порядка 800 м/с, и, если попадала в борт корабля, проделывала отверстие площадью 22 квадратных метра, прожигала кумулятивный слой и уничтожала все, что ей попадалось на пути", – пояснил военный эксперт.
Второй вариант применения – по наземным целям. И с этой задачей она справляется вполне успешно, уточняет специалист.
Россия располагает достаточным количеством таких ракет, более того – арсеналы освобождаются для новой ее модификации – Х-32. Скорость последней составляет 5500 км/ч, а дальность действия – до 1000 километров. Противоракета для нее не создана, отметил собеседник и подытожил, что "ни Х-22, ни тем более Х-32 стоящим на вооружении киевского режима ПВО не по зубам".
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