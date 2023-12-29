https://crimea.ria.ru/20231229/nedosyagaemy-dlya-pvo-ukrainy-i-nato-ekspert-o-rossiyskikh-raketakh-kh-22-1133902653.html

Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22

Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22 - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22

У Киева никогда не будет комплексов ПВО, способных сбивать российские крылатые авиационные ракеты Х-22. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил военный... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T20:14

2023-12-29T20:14

2023-12-29T20:14

россия

крылатая авиационная ракета х-22

эксклюзивы риа новости крым

алексей леонков

мнения

вооруженные силы россии

армия и флот

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. У Киева никогда не будет комплексов ПВО, способных сбивать российские крылатые авиационные ракеты Х-22. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.В пятницу Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат констатировал, что ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции.Эксперт пояснил, дальность применения Х-22 составляет 600 км, при этом скорость последних модификаций составляет порядка 4000 км/ч. Кроме того, ракета имеет сложную структуру полета. Начинает его на большой высоте, а при подлете к цели может совершать низковысотный полет. При этом к цели может подлетать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.Советское наследие и новые модификацииПо словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества", крылатая авиационная ракета Х-22 создавалась в годы Советского союза. Главное ее назначение – атака авианосных ударных соединений и авианосных ударных групп. То есть группы кораблей, которые включают авианосцы, крейсера и эсминцы, оснащенные сильной системой противовоздушной обороны, которую нужно преодолеть и поразить цель.Второй вариант применения – по наземным целям. И с этой задачей она справляется вполне успешно, уточняет специалист.Россия располагает достаточным количеством таких ракет, более того – арсеналы освобождаются для новой ее модификации – Х-32. Скорость последней составляет 5500 км/ч, а дальность действия – до 1000 километров. Противоракета для нее не создана, отметил собеседник и подытожил, что "ни Х-22, ни тем более Х-32 стоящим на вооружении киевского режима ПВО не по зубам".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУУкраина арендует ПВО у других стран на период холодовКиев объяснил установку систем ПВО у жилых домов

https://crimea.ria.ru/20231229/na-ikh-vek-khvatit-umerov-priznal-chto-v-rossii-esche-mnogo-raket-1133901715.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крылатая авиационная ракета х-22, алексей леонков, мнения, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс)