Рейтинг@Mail.ru
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22 - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231229/nedosyagaemy-dlya-pvo-ukrainy-i-nato-ekspert-o-rossiyskikh-raketakh-kh-22-1133902653.html
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22 - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22
У Киева никогда не будет комплексов ПВО, способных сбивать российские крылатые авиационные ракеты Х-22. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил военный... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T20:14
2023-12-29T20:14
россия
крылатая авиационная ракета х-22
эксклюзивы риа новости крым
алексей леонков
мнения
вооруженные силы россии
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111644/56/1116445637_0:0:4735:2663_1920x0_80_0_0_7e670a4174a1420e389af8bb20beeb6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. У Киева никогда не будет комплексов ПВО, способных сбивать российские крылатые авиационные ракеты Х-22. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.В пятницу Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат констатировал, что ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции.Эксперт пояснил, дальность применения Х-22 составляет 600 км, при этом скорость последних модификаций составляет порядка 4000 км/ч. Кроме того, ракета имеет сложную структуру полета. Начинает его на большой высоте, а при подлете к цели может совершать низковысотный полет. При этом к цели может подлетать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.Советское наследие и новые модификацииПо словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества", крылатая авиационная ракета Х-22 создавалась в годы Советского союза. Главное ее назначение – атака авианосных ударных соединений и авианосных ударных групп. То есть группы кораблей, которые включают авианосцы, крейсера и эсминцы, оснащенные сильной системой противовоздушной обороны, которую нужно преодолеть и поразить цель.Второй вариант применения – по наземным целям. И с этой задачей она справляется вполне успешно, уточняет специалист.Россия располагает достаточным количеством таких ракет, более того – арсеналы освобождаются для новой ее модификации – Х-32. Скорость последней составляет 5500 км/ч, а дальность действия – до 1000 километров. Противоракета для нее не создана, отметил собеседник и подытожил, что "ни Х-22, ни тем более Х-32 стоящим на вооружении киевского режима ПВО не по зубам".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУУкраина арендует ПВО у других стран на период холодовКиев объяснил установку систем ПВО у жилых домов
https://crimea.ria.ru/20231229/na-ikh-vek-khvatit-umerov-priznal-chto-v-rossii-esche-mnogo-raket-1133901715.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111644/56/1116445637_266:0:4469:3152_1920x0_80_0_0_9692c547349f0a31c21646366271c62b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, крылатая авиационная ракета х-22, алексей леонков, мнения, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс)
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22

Украина и НАТО не имеют вооружения, способного сбить ракету Х-22 – эксперт

20:14 29.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевМакет советской и российской сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракеты Х-22
Макет советской и российской сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракеты Х-22 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. У Киева никогда не будет комплексов ПВО, способных сбивать российские крылатые авиационные ракеты Х-22. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
В пятницу Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат констатировал, что ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции.
"У Киева никогда не будет шансов сбить российскую крылатую авиационную ракету Х-22, потому как ее не могут обнаружить радиолокационные станции, которые входят в состав комплексов ПВО стран НАТО", – сказал Леонков.
Эксперт пояснил, дальность применения Х-22 составляет 600 км, при этом скорость последних модификаций составляет порядка 4000 км/ч. Кроме того, ракета имеет сложную структуру полета. Начинает его на большой высоте, а при подлете к цели может совершать низковысотный полет. При этом к цели может подлетать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

"Скоростная характеристика и маневренность делает ее сложной целью не только для обнаружения, но и для поражения. Чтобы сбить летящую на скорости 4000 км/ч ракету, нужна такая же по скорости, если сбивать "вдогон" – то нужна ракета, которая летает на гиперзвуке. А таких ракет у стран НАТО нет, тем более у Украины", – подчеркнул собеседник.

Советское наследие и новые модификации

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества", крылатая авиационная ракета Х-22 создавалась в годы Советского союза. Главное ее назначение – атака авианосных ударных соединений и авианосных ударных групп. То есть группы кораблей, которые включают авианосцы, крейсера и эсминцы, оснащенные сильной системой противовоздушной обороны, которую нужно преодолеть и поразить цель.

"Х-22 поражала цели на скорости порядка 800 м/с, и, если попадала в борт корабля, проделывала отверстие площадью 22 квадратных метра, прожигала кумулятивный слой и уничтожала все, что ей попадалось на пути", – пояснил военный эксперт.

Второй вариант применения – по наземным целям. И с этой задачей она справляется вполне успешно, уточняет специалист.
Россия располагает достаточным количеством таких ракет, более того – арсеналы освобождаются для новой ее модификации – Х-32. Скорость последней составляет 5500 км/ч, а дальность действия – до 1000 километров. Противоракета для нее не создана, отметил собеседник и подытожил, что "ни Х-22, ни тем более Х-32 стоящим на вооружении киевского режима ПВО не по зубам".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
Украина арендует ПВО у других стран на период холодов
Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов
Украинские пожарные
17:05
На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымРоссияКрылатая авиационная ракета Х-22Алексей ЛеонковМненияВооруженные силы РоссииАрмия и флотВоздушно-космический силы (ВКС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Что порадует подростка на Новый год
21:15Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев
20:54В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов
20:38Памятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материке
20:14Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22
19:48Где в Севастополе получить неотложную медпомощь с 31 декабря по 8 января
19:35Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
19:21Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке
19:02На Украине сократят 20 тысяч госслужащих и урежут зарплаты остальным
18:48Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в Севастополе
18:41Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года
18:35"Миллион на миллион": прогноз погоды для Крыма на выходные от ФОБОС
18:08Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку
17:48Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ
17:28Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма
17:05На их век хватит: Умеров признал, что в России еще много ракет
16:48Чего крымчане ждут от Нового года – опрос
16:23По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
15:43Три ракеты HARM производства США сбиты над Белгородом
15:43Готовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме
Лента новостейМолния