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Украина арендует ПВО у других стран на период холодов - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Украина арендует ПВО у других стран на период холодов
Украина арендует ПВО у других стран на период холодов - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Украина арендует ПВО у других стран на период холодов
Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил в воскресенье советник командования воздушных сил... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T13:18
2023-10-15T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил в воскресенье советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат."Такая практика (аренда систем ПВО - ред.) у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование... Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно. Почему так долго поставляют, почему дозированно? Нет ПВО столько в мире, чтобы взять нам и отдать сразу, нужно с пониманием к этому подходить. Но в целом мы усиливаемся, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как те же "Хоки" (зенитно-ракетный комплекс MIM-23 Hawk - ред.), но нам нужно больше, поскольку они отыгрывают сейчас большую роль. И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, - это большой положительный знак", - сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://crimea.ria.ru/20231015/nemetskaya-obschina-kryma-podderzhala-plan-shredera-po-ukraine-1132101990.html
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РИА Новости Крым
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украина, пво, поставки западного оружия украине, новости, новости сво, юрий игнат
Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

Украина арендует ПВО у других стран на период холодов - советник командования ВВС

13:18 15.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил в воскресенье советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Такая практика (аренда систем ПВО - ред.) у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование... Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно. Почему так долго поставляют, почему дозированно? Нет ПВО столько в мире, чтобы взять нам и отдать сразу, нужно с пониманием к этому подходить. Но в целом мы усиливаемся, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как те же "Хоки" (зенитно-ракетный комплекс MIM-23 Hawk - ред.), но нам нужно больше, поскольку они отыгрывают сейчас большую роль. И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, - это большой положительный знак", - сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.
Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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УкраинаПВОПоставки западного оружия УкраинеНовостиНовости СВОЮрий Игнат
 
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