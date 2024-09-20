https://crimea.ria.ru/20240920/v-krymu-desyatki-sel-ostanutsya-bez-sveta-na-pyat-dney-1140501930.html

В Крыму десятки сел останутся без света на пять дней

В Крыму десятки сел останутся без света на пять дней - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Крыму десятки сел останутся без света на пять дней

В ряде населенных пунктов Белогорского района с 23 по 27 сентября пройдет временное отключение света в связи с ремонтными работами. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T18:11

2024-09-20T18:11

2024-09-20T18:17

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

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крым

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Белогорского района с 23 по 27 сентября пройдет временное отключение света в связи с ремонтными работами. Об этом предупреждает "Крымэнерго" в официальном Telegram-канале."В график плановых отключений электроэнергии внесены дополнения 23–27 сентября в период с 08:00 до 17:00 будут проводится ремонтные работы", - говорится в сообщении.Подачу электричества приостановят в следующих населенных пунктах:с. Петрово: ул. Мира, ул. Фонтанная, ул. Амет-Хана Султана, ул. Центральная; с. Еленовка: ул. Подгорная; с. Родники: ул. Есенина; с. Мелехово: ул. Лесная, ул. Мелеховская; с. Русское: ул. Гоголя, ул. Дружбы, ул. Чкалова, ул. Новая; с. Богатое: ул. Заречная, ул. Московская, ул. Горького, пер. Московский, ул. Гоголя, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Мичурина, ул. Партизанская, ул. Пушкина, ул. Садовая, пер. Первомайский, ул. Калинина, ул. Грушевая, ул. Молодежная, ул. Красная Горка; с. Лечебное: ул. Гагарина, ул. Мичурина, ул. Южная, ул. Подгорная, ул. Сельская, ул. Черкасская, ул. Южная, ул. Новая; с. Мичуринское: ул. Гагарина, ул. Степная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Кирова, ул. Садовая, ул. Дружбы; с. Белая Скала: ул. Приречная; с. Ульяновка: ул. Гагарина, ул. Садовая, ул. Шоссейная; г. Белогорск: ул. Нижнегорская, ул. Гаховича, ул. Интернациональная, ул. Горького, ул. Садовая, ул. Фурманова, пер. Садовый, ул. Калинина; пгт Зуя: ул. Абабиль, ул. Колосковая, ул. Уютная, ул. Олимпийская, ул. Таврическая, ул. Дачная, ул. Объездная, ул. Радостная, ул. Российская, ул. Феодосийское шоссе, ул. Придорожная, ул. Просторная, ул. Сиреневая, ул. Братьев Целио; с. Литвиненково: ул. Житомирская, ул. Комарова, ул. Подгорная, ул. Садовая, ул. Мира, ул. Н. Советская, ул. Советская, ул. Сумская, пер. Комарова, ул. Мира, ул. Дружбы Народов, пер. Комарова, пер. Советский, ул. Старосоветская, ул. Дружбы, ул. Крымская, пер. Старокрымский, ул. Гаспринского; с. Новожиловка: ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Огневая, ул. Рудковского, ул. Садовая, ул. Виноградная; с. Украинка: ул. Центральная; с. Владимировка: ул. Шоссейная с. Курортное: ул. Лесная, ул. Никитиной, ул. Степная, пер. Лесной.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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