https://crimea.ria.ru/20241221/15-detey-otravilis-parami-khlora-v-tobolske-1142819172.html

15 детей отравились парами хлора в Тобольске

15 детей отравились парами хлора в Тобольске - РИА Новости Крым, 21.12.2024

15 детей отравились парами хлора в Тобольске

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту отравления 15 детей и двух взрослых парами хлора в бассейне, сообщает пресс-служба Следкома по Тюменской области. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T15:10

2024-12-21T15:10

2024-12-21T15:27

новости

тюменская область

бассейн

происшествия

тобольск

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту отравления 15 детей и двух взрослых парами хлора в бассейне, сообщает пресс-служба Следкома по Тюменской области.По версии следствия, компания взрослых с детьми 21 декабря посетила бассейн базы отдыха под Тобольском, после чего две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, в том числе один трехмесячный ребенок, почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте.Сейчас следователи осматриваю место происшествия и проводят допросы, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей отравились хлором в бассейне СевастополяГруппа детей отравилась парами хлора в санатории в СочиВ оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей

тюменская область

тобольск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, тюменская область, бассейн, происшествия, тобольск, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации)