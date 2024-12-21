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15 детей отравились парами хлора в Тобольске
15 детей отравились парами хлора в Тобольске - РИА Новости Крым, 21.12.2024
15 детей отравились парами хлора в Тобольске
В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту отравления 15 детей и двух взрослых парами хлора в бассейне, сообщает пресс-служба Следкома по Тюменской области. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T15:10
2024-12-21T15:10
2024-12-21T15:27
новости
тюменская область
бассейн
происшествия
тобольск
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту отравления 15 детей и двух взрослых парами хлора в бассейне, сообщает пресс-служба Следкома по Тюменской области.По версии следствия, компания взрослых с детьми 21 декабря посетила бассейн базы отдыха под Тобольском, после чего две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, в том числе один трехмесячный ребенок, почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте.Сейчас следователи осматриваю место происшествия и проводят допросы, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей отравились хлором в бассейне СевастополяГруппа детей отравилась парами хлора в санатории в СочиВ оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей
тюменская область
тобольск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, тюменская область, бассейн, происшествия, тобольск, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации)
15 детей отравились парами хлора в Тобольске
После отравления детей парами хлора в Тобольске следком возбудил уголовное дело
15:10 21.12.2024 (обновлено: 15:27 21.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту отравления 15 детей и двух взрослых парами хлора в бассейне, сообщает пресс-служба Следкома по Тюменской области.
По версии следствия, компания взрослых с детьми 21 декабря посетила бассейн базы отдыха под Тобольском, после чего две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, в том числе один трехмесячный ребенок, почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте.
"В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора", – сказано в сообщении ведомства.
Сейчас следователи осматриваю место происшествия и проводят допросы, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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