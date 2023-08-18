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Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи
Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи
Группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из санаториев в Сочи, СК и прокуратура проводят проверку. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T08:42
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происшествия
сочи
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
прокуратура краснодарского края
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из санаториев в Сочи, СК и прокуратура проводят проверку. По информации следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, группа детей вместе с тренером и сопровождающими разместилась в одном из санаториев Лазаревского района города. В краевой прокуратуре отметили, что дети доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "отравление парами хлора".Специалисты взяли пробы воды для проведения лабораторных исследований. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория. СК также контролирует ход проверки.Как сообщают "Кубанские новости", инцидент произошел в санатории "Аврора". Из 14 юных спортсменов, которые приехали из Москвы, 10 пришлось госпитализировать. Угрозы их жизням нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детейМассовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном мореКак уберечь ребенка от кишечной инфекции
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, сочи, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура краснодарского края, новости, краснодарский край
Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи

В Сочи начали проверку из-за отравления группы подростков парами хлора в санатории

08:42 18.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из санаториев в Сочи, СК и прокуратура проводят проверку.
По информации следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, группа детей вместе с тренером и сопровождающими разместилась в одном из санаториев Лазаревского района города.
"17 августа после посещения бассейна ряд постояльцев почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. По имеющимся сведениям, угрозы их жизням не имеется", - говорится в сообщении.
В краевой прокуратуре отметили, что дети доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "отравление парами хлора".
Специалисты взяли пробы воды для проведения лабораторных исследований. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория. СК также контролирует ход проверки.
Как сообщают "Кубанские новости", инцидент произошел в санатории "Аврора". Из 14 юных спортсменов, которые приехали из Москвы, 10 пришлось госпитализировать. Угрозы их жизням нет.
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ПроисшествияСочидетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Прокуратура Краснодарского краяНовостиКраснодарский край
 
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