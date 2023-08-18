https://crimea.ria.ru/20230818/gruppa-detey-otravilas-parami-khlora-v-sanatorii-v-sochi-1130800911.html

Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи

Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи

Группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из санаториев в Сочи, СК и прокуратура проводят проверку. РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T08:42

2023-08-18T08:42

2023-08-18T08:39

происшествия

сочи

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

прокуратура краснодарского края

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Группа подростков попала в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из санаториев в Сочи, СК и прокуратура проводят проверку. По информации следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, группа детей вместе с тренером и сопровождающими разместилась в одном из санаториев Лазаревского района города. В краевой прокуратуре отметили, что дети доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "отравление парами хлора".Специалисты взяли пробы воды для проведения лабораторных исследований. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория. СК также контролирует ход проверки.Как сообщают "Кубанские новости", инцидент произошел в санатории "Аврора". Из 14 юных спортсменов, которые приехали из Москвы, 10 пришлось госпитализировать. Угрозы их жизням нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детейМассовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном мореКак уберечь ребенка от кишечной инфекции

сочи

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура краснодарского края, новости, краснодарский край