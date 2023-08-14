https://crimea.ria.ru/20230814/kak-uberech-rebenka-ot-kishechnoy-infektsii-1130680461.html

Как уберечь ребенка от кишечной инфекции

Как уберечь ребенка от кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Как уберечь ребенка от кишечной инфекции

Меры профилактики острой кишечной инфекции у детей просты: частое мытье рук, употребление в пищу только свежих и высококачественных продуктов и никаких... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T07:31

2023-08-14T07:31

2023-08-14T07:31

здоровье

светлана усова

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Меры профилактики острой кишечной инфекции у детей просты: частое мытье рук, употребление в пищу только свежих и высококачественных продуктов и никаких перекусов на пляже. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым напомнила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК "Республиканская детская инфекционная клиническая больница" Светлана Усова.Руки надо мыть часто"Прежде всего, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Родители должны наблюдать за детьми, вовремя мыть им руки, следить, чтобы они не ели в песочнице. Также нельзя кормить ребенка на пляже. А у нас такая практика, что привозят на пляж и картошку, и котлеты, и мясо. Но максимум, что можно съесть на пляже – это свежие фрукты, которые дома надо тщательно вымыть и обдать кипятком", – сказала Усова.Важно говорить детям, чтобы они не заглатывали морскую воду и не открывали глаза, когда ныряют, напомнила доктор.Нет никакой необходимости в качестве превентивной меры давать ребенку после похода на пляж сорбенты, обозначила медик.Также она отметила, что дети, как правило, чаще болеют острыми кишечными инфекциями, потому что на ладошках детей, которые играют в песке и гладят кошечек-собачек, чаще сохраняются болезнетворные бактерии, которые могут вызвать острые кишечные инфекции. Руки детям нужно мыть чаще.Кроме того, по ее словам, если ребенок маленький, до 5 лет, то готовить пищу надо на один раз. Недопустимо, чтобы еда хранилась двое-трое суток, пусть даже и в холодильнике.Кишечные инфекции опасныК наиболее тяжелым острым кишечным инфекциям Усова отнесла сальмонеллез, холеру, ротавирусную инфекцию, а также любые энтеровирусные инфекции, которые вызывают обезвоживание организма."Мама не может оценить состояние своего ребенка адекватно. Если появилась рвота и жидкий многократный стул, если у ребенка повысилась температура, то родителям необходимо обратиться к участковому врачу или вызвать бригаду скорой помощи. Для того, чтобы доктор оценил состояние ребенка и правильно назначил лечение", – сказала Усова.При этом она отметила, что принимать назначенное лечение можно не только в стационаре, но и в домашних условиях. Каждый конкретный случай рассматривается отдельно.Что должно быть в домашней аптечке"В домашней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, сорбенты, ферменты, пробиотики и кишечный антисептик", – дала рекомендации доктор. И напомнила, что несвоевременно оказанная медицинская помощь может привести к летальному исходу.После выписки из стационара, чтобы избежать рецидива, еще в течение недели необходимо соблюдать диету. Не употреблять свежие овощи и фрукты – только в вареном или запеченном виде. Не употреблять жирную, жареную и копченую пищу. И важно всегда соблюдать правила личной гигиены, сказала специалист. И напомнила, что также важно выполнять рекомендации врачей, сделанные при выписке.Как ранее рассказала детский инфекционист Людмила Прокудина, первые признаки кишечной инфекции у детей такие же, как при интоксикации. Появляется вялость, снижение аппетита, температура, затем присоединяются рвота и жидкий стул. Бывает, что все начинается сразу со рвоты.Также главный внештатный детский специалист, оториноларинголог министерства здравоохранения Республики Крым Наталья Стадничук отметила, что ежегодная статистика показывает, что в пик сезона отпусков, сильной жары, увеличивается количество людей, страдающих инфекционными заболеваниями.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСРоспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской областиКак не отравиться арбузами – диетолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, светлана усова, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, дети