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Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
Ежегодная статистика показывает, что в пик сезона отпусков, сильной жары, увеличивается количество людей, страдающих инфекционными заболеваниями. Почему так... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T16:27
2023-08-06T16:27
2023-08-06T16:27
радио "спутник в крыму"
крым
отдых
детский отдых
совет эксперта
здоровье
общество
наталья стадничук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Ежегодная статистика показывает, что в пик сезона отпусков, сильной жары, увеличивается количество людей, страдающих инфекционными заболеваниями. Почему так происходит и какие профилактические меры стоит предпринять, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный детский специалист, оториноларинголог министерства здравоохранения Республики Крым Наталья Стадничук."Все мы ждем лета, чтобы искупаться в море, отдохнуть, поесть овощей, фруктов, мороженного, попробовать холодные напитки. Для любого организма – это стресс, который делает организм уязвимым для внешних вирусов и бактерий, что ведет к заболеваниям, - объясняет отоларинголог. - Ежегодно в Крыму в пик жары, в пик сезона уровень заболеваемость различными инфекциями повышается. В этом году ситуация такая же".Морской синусит от нырянияОдной из причин заболевания ЛОР-органов врач называет ныряние в море. Вода задерживается в пазухах носа и становится питательной средой для развития микроорганизмов, которые вызывают воспаление. Это классика морского синусита. Далее инфекция спускается ниже и попадает на миндалины, гланды, что может привести к развитию ангины. Поскольку ухо "дышит" через нос, то воспалительный процесс переходит и в него.Морские заболевания проявляются быстро и сопровождаются яркой клиникой. Это и высокая температура, и сильный болевой синдром. Ребенок может кричать от боли в ушах, голове, горле. Важно сразу начать лечение амбулаторно. При необходимости обратиться в стационар.Профилактика летних заболеванийЧтобы избежать развития заболеваний, важно заранее обезопасить от них и детей, и взрослых. Организм не должен испытывать стресс. Во-первых, прежде чем с 40-градусной жары зайти в море, нужно несколько минут побыть в тени, чтобы остыть. Это спасет сердечно-сосудистую систему, избавит организм от стресса вхождения в холодную воду. Во-вторых, нельзя купаться "до посинения". В-третьих, не нырять, если уже есть какие-либо проявления заболеваний ЛОР-органов, тот же насморк. Если все же заболели, то врач не рекомендует промывать нос, полоскать горло морской водой, т.к. это только может усугубить заболевание. Вода попала в нос - хорошо высморкайтесь, также очистите от нее уши, вытрите лицо сухим полотенцем. Морские отиты характеризуются тем, что вода, длительное время находясь в слуховых проходах, вызывает воспаление.Кроме того, ребенок может проглотить морскую воду, что нередко приводит к кишечным инфекциям. "Как говорили в советское время: "Мойте руки перед едой", - дает врач совет по профилактике заболеваний летом. – Не пейте морскую воду. Не используйте просроченные, испорченные продукты".В поездку на отдых врач рекомендует обязательно брать с собой аптечку, в которой будет и жаропонижающе препараты, и обезболивающие, и противовоспалительные. Это необходимо для оказания первой помощи заболевшему. Далее обязательно нужно обратиться к врачу. Самолечением заниматься нельзя – это табу.Читайте также на РИА Новости Крым:Глухота "помолодела" – ученые назвали причиныВрач назвала главную опасность ангиныУхудшение слуха: что делать
https://crimea.ria.ru/20230520/gibel-detey-i-vzroslykh-na-vode-v-krymu-preduprezhdayut-ob-opasnostyakh-1128814490.html
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крым, отдых, детский отдых, совет эксперта, здоровье, общество, наталья стадничук
Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
Как избежать заболеваний уха, горла и носа во время отдыха на море - советы врача
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым.
Ежегодная статистика показывает, что в пик сезона отпусков, сильной жары, увеличивается количество людей, страдающих инфекционными заболеваниями. Почему так происходит и какие профилактические меры стоит предпринять, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала главный внештатный детский специалист, оториноларинголог министерства здравоохранения Республики Крым Наталья Стадничук.
"Все мы ждем лета, чтобы искупаться в море, отдохнуть, поесть овощей, фруктов, мороженного, попробовать холодные напитки. Для любого организма – это стресс, который делает организм уязвимым для внешних вирусов и бактерий, что ведет к заболеваниям, - объясняет отоларинголог. - Ежегодно в Крыму в пик жары, в пик сезона уровень заболеваемость различными инфекциями повышается. В этом году ситуация такая же".
Морской синусит от ныряния
Одной из причин заболевания ЛОР-органов врач называет ныряние в море. Вода задерживается в пазухах носа и становится питательной средой для развития микроорганизмов, которые вызывают воспаление. Это классика морского синусита. Далее инфекция спускается ниже и попадает на миндалины, гланды, что может привести к развитию ангины. Поскольку ухо "дышит" через нос, то воспалительный процесс переходит и в него.
"В отоларингологии существуют заболевания, которые связанны именно с морским купальным сезоном. Это морской синусит или мариосинусит, наружные отиты или морские отиты. К сожалению, они превалируют в летний период и у детей, и у взрослых", - рассказывает эксперт.
Морские заболевания проявляются быстро и сопровождаются яркой клиникой. Это и высокая температура, и сильный болевой синдром. Ребенок может кричать от боли в ушах, голове, горле. Важно сразу начать лечение амбулаторно. При необходимости обратиться в стационар.
Профилактика летних заболеваний
Чтобы избежать развития заболеваний, важно заранее обезопасить от них и детей, и взрослых. Организм не должен испытывать стресс. Во-первых, прежде чем с 40-градусной жары зайти в море, нужно несколько минут побыть в тени, чтобы остыть. Это спасет сердечно-сосудистую систему, избавит организм от стресса вхождения в холодную воду. Во-вторых, нельзя купаться "до посинения". В-третьих, не нырять, если уже есть какие-либо проявления заболеваний ЛОР-органов, тот же насморк.
Если все же заболели, то врач не рекомендует промывать нос, полоскать горло морской водой, т.к. это только может усугубить заболевание. Вода попала в нос - хорошо высморкайтесь, также очистите от нее уши, вытрите лицо сухим полотенцем. Морские отиты характеризуются тем, что вода, длительное время находясь в слуховых проходах, вызывает воспаление.
Кроме того, ребенок может проглотить морскую воду, что нередко приводит к кишечным инфекциям.
"Как говорили в советское время: "Мойте руки перед едой", - дает врач совет по профилактике заболеваний летом. – Не пейте морскую воду. Не используйте просроченные, испорченные продукты".
Также важно поддерживать водный баланс. Суточная норма ребенка старше года – порядка литра жидкости. Если не получать ее в достаточном количестве, то можно получить загустение крови, которое опасно тромбообразованием, патологией сердечно-сосудистой системы. Кроме того, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, терморегуляцией.
В поездку на отдых врач рекомендует обязательно брать с собой аптечку, в которой будет и жаропонижающе препараты, и обезболивающие, и противовоспалительные. Это необходимо для оказания первой помощи заболевшему. Далее обязательно нужно обратиться к врачу. Самолечением заниматься нельзя – это табу.
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