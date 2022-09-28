https://crimea.ria.ru/20220928/ukhudshenie-slukha-chto-delat-1124636439.html

Ухудшение слуха: что делать

Ухудшение слуха: что делать - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Ухудшение слуха: что делать

О факторах, влияющих на развитие нарушений слуха, рассказал специалист оториноларинголог минздрава РК Виталий Калинкин. РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-28T08:23

2022-09-28T08:23

2022-09-27T10:50

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. О факторах, влияющих на развитие нарушений слуха, рассказал специалист оториноларинголог минздрава РК Виталий Калинкин.По словам специалиста, тугоухость и глухота могут быть врожденными и приобретенными. Ухудшение слуха, связанное с инфекционными заболеваниями, относят к приобретенным нарушениям. Также повлиять на качество слуха могут лекарственные препараты – антибиотики, противовоспалительные средства. Осложнения болезней сердца и кровеносных сосудов также могут стать причиной тугоухости.По его словам, ухудшение слуха может проявляться как внезапно, так и постепенно развиваться в течение жизни. При нарушении слуха могут наблюдаться такие симптомы как звон в одном ухе, тахикардия, нарушения координации, потливость.Главный ЛОР-врач РК отмечает, что если не начать диагностику и лечение своевременно, глухота может перейти в хроническую форму. Еще одним методом лечения является хирургическое вмешательство, которое применяется при воспалительном или дегенеративном процессе в среднем ухе."Если начать лечение в первые дни развития заболевания, то слух можно полностью восстановить", − уточняет специалист.

https://crimea.ria.ru/20210728/Kak-COVID-19-vliyaet-na-slukh---LOR-1119846936.html

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здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии