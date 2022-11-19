https://crimea.ria.ru/20221119/glukhota-pomolodela--uchenye-nazvali-prichiny-1125433087.html

Глухота "помолодела" – ученые назвали причины

Глухота "помолодела" – ученые назвали причины - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Глухота "помолодела" – ученые назвали причины

Ученые выяснили – до 1,35 млрд землян рискуют потерять слух из-за слишком громкой музыки. По данным ВОЗ, более 5% населения страдает от потери слуха – это около РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T08:59

2022-11-19T08:59

2022-11-19T08:38

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ученые выяснили – до 1,35 млрд землян рискуют потерять слух из-за слишком громкой музыки. По данным ВОЗ, более 5% населения страдает от потери слуха – это около 430 миллионов взрослых и 34 миллиона детей. К 2050 году их число превысит 700 млн, и доля молодежи с каждым годом будет возрастать. Глухота перестает быть возрастной проблемой.Дело в наушниках, ставших привычным аксессуаром для многих, прежде всего — для молодежи.Оказалось, что четверть меломанов слушают музыку на громкости, не рекомендуемой врачами. В клубах этот показатель достигает 50%. Допустимым уровнем считаются 75-80 децибел (крик и смех с расстояния одного метра, громкий будильник рядом с кроватью, шум работающего двигателя грузового автомобиля), но на очень короткое время. Прослушивание музыки на такой громкости не должно длиться более 40 часов в неделю.Врачи советуют уделять внимание профилактике потери слуха: рассказывать детям, как правильно пользоваться наушниками, следить за тем, чтобы подростки реже бывали в заведениях с громкой музыкой. Необходимо изменить и собственные привычки — избегать шумных мест и больше времени проводить в тишине.

https://crimea.ria.ru/20210801/Pochemu-nuzhno-berech-ushi-i-gorlo-letom---LOR-1119860539.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество