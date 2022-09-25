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Врач назвала главную опасность ангины - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Врач назвала главную опасность ангины
Врач назвала главную опасность ангины - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Врач назвала главную опасность ангины
Ангина является опасным заболеванием, которое несет риск серьезных последствий, вплоть до развития тяжелых ревматических и аутоиммунных заболеваний. Об этом со... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T09:18
2022-09-25T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Ангина является опасным заболеванием, которое несет риск серьезных последствий, вплоть до развития тяжелых ревматических и аутоиммунных заболеваний. Об этом со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову сообщает "Вечерняя Москва"."Эти серьезные осложнения делают ангину бомбой замедленного действия", — отметила Чернышова.Да и сама по себе ангина - заболевание не из легких. Оно характеризуется высокой температурой, слабостью, интоксикацией и ощутимой болью в горле. Причем, чаще всего недуг "косит" людей с хроническим тонзиллитом, уточнила терапевт."Чтобы избежать возникновения ангины, необходимо следить за состоянием небных миндалин, посещать ЛОРа, получать комплекс процедур и рекомендации от доктора. При необходимости — удалить миндалины", — считает она.Ранее врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева рассказала, что укрепить иммунитет в сезон простуд поможет употребление воды с имбирем, лимоном и медом. Все эти три компонента служат надежной защитой организма от вирусов.
https://crimea.ria.ru/20220924/uchenye-vyyavili-smertelnuyu-opasnost-goryachego-chaya-1124604730.html
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здоровье, совет эксперта
Врач назвала главную опасность ангины

Терапевт Чернышова назвала ангину бомбой замедленного действия

09:18 25.09.2022
 
© Depositphotos TharakornЖенщина с болью в горле
Женщина с болью в горле - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Depositphotos Tharakorn
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Ангина является опасным заболеванием, которое несет риск серьезных последствий, вплоть до развития тяжелых ревматических и аутоиммунных заболеваний. Об этом со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову сообщает "Вечерняя Москва".
Ангину провоцирует бета-гемолитический стрептококк, который может маскироваться под соединительные ткани человека. И он, по словам специалиста, способствует возникновению аутоиммунных ревматических заболеваний - в этом случае организм сам начинает поражать соединительные ткани сердца, почек, суставов.
"Эти серьезные осложнения делают ангину бомбой замедленного действия", — отметила Чернышова.
Да и сама по себе ангина - заболевание не из легких. Оно характеризуется высокой температурой, слабостью, интоксикацией и ощутимой болью в горле. Причем, чаще всего недуг "косит" людей с хроническим тонзиллитом, уточнила терапевт.
"Чтобы избежать возникновения ангины, необходимо следить за состоянием небных миндалин, посещать ЛОРа, получать комплекс процедур и рекомендации от доктора. При необходимости — удалить миндалины", — считает она.
Ранее врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева рассказала, что укрепить иммунитет в сезон простуд поможет употребление воды с имбирем, лимоном и медом. Все эти три компонента служат надежной защитой организма от вирусов.
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