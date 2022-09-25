https://crimea.ria.ru/20220925/vrach-nazvala-glavnuyu-opasnost-anginy-1124611371.html

Врач назвала главную опасность ангины

Врач назвала главную опасность ангины - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Врач назвала главную опасность ангины

Ангина является опасным заболеванием, которое несет риск серьезных последствий, вплоть до развития тяжелых ревматических и аутоиммунных заболеваний. Об этом со... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T09:18

2022-09-25T09:18

2022-09-25T09:18

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Ангина является опасным заболеванием, которое несет риск серьезных последствий, вплоть до развития тяжелых ревматических и аутоиммунных заболеваний. Об этом со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову сообщает "Вечерняя Москва"."Эти серьезные осложнения делают ангину бомбой замедленного действия", — отметила Чернышова.Да и сама по себе ангина - заболевание не из легких. Оно характеризуется высокой температурой, слабостью, интоксикацией и ощутимой болью в горле. Причем, чаще всего недуг "косит" людей с хроническим тонзиллитом, уточнила терапевт."Чтобы избежать возникновения ангины, необходимо следить за состоянием небных миндалин, посещать ЛОРа, получать комплекс процедур и рекомендации от доктора. При необходимости — удалить миндалины", — считает она.Ранее врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева рассказала, что укрепить иммунитет в сезон простуд поможет употребление воды с имбирем, лимоном и медом. Все эти три компонента служат надежной защитой организма от вирусов.

https://crimea.ria.ru/20220924/uchenye-vyyavili-smertelnuyu-opasnost-goryachego-chaya-1124604730.html

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здоровье, совет эксперта