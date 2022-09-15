https://crimea.ria.ru/20220915/kak-legko-ukrepit-immunitet-1124502597.html

Как легко укрепить иммунитет

Как легко укрепить иммунитет - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Как легко укрепить иммунитет

Укрепить иммунитет в сезон простуд поможет употребление воды с имбирем, лимоном и медом. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Маргариту Королеву... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T07:03

2022-09-15T07:03

2022-09-15T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Укрепить иммунитет в сезон простуд поможет употребление воды с имбирем, лимоном и медом. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Маргариту Королеву пишет "Москва 24".По словам врача, даже обычная чистая вода способна защищать организм от вирусов. Она очищает его, стимулирует моторику кишечника и тем самым укрепляет иммунитет. Но сделать ее по-настоящему "защитным" напитком помогут имбирь, лимон и мед."Эти компоненты помогут нам держать оборону относительно ненужных проблем на клеточном уровне", – отмечает она.Врач указала на полезные свойства меда, подчеркнув, что он не только благотворно влияет на микрофлору кишечника, но и усиливает защитные силы организма. Это же качество присуще и имбирю. Входящее в его состав вещество гингерол ускоряет метаболические процессы, оказывает противовоспалительное действие. А еще одно вещество – сесквитерпен – способно подавлять размножение вирусов. Кроме того, имбирь богат и белковыми компонентами, которые являются строительным материалом для иммуноглобулинов, добавила она."Лимон укрепляет иммунную систему, является источником витамина C. Его плоды неслучайно используются при простуде, вирусе. Он обладает антиоксидантными свойствами, выводит свободные радикалы и оказывает защитное действие на организм", – заключила Королева.Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что базилик и чеснок являются природными антибиотиками и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период межсезонья.

https://crimea.ria.ru/20220904/vrach-nazval-produkty-dlya-osennego-immuniteta-1124372855.html

https://crimea.ria.ru/20220907/chem-opasny-askorbinki---pediatr-1124432600.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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