https://crimea.ria.ru/20230618/kak-ne-otravitsya-arbuzami--dietolog-1129435181.html

Как не отравиться арбузами – диетолог

Как не отравиться арбузами – диетолог - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Как не отравиться арбузами – диетолог

Летом отравление арбузами происходит довольно часто, причем некоторые случаи заканчиваются даже летальным исходом. Исключить риски можно, если следовать... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T19:26

2023-06-18T19:26

2023-06-18T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Летом отравление арбузами происходит довольно часто, причем некоторые случаи заканчиваются даже летальным исходом. Исключить риски можно, если следовать нескольким простым правилам при выборе плодов и употреблении их в пищу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.На днях стало известно, что семилетний мальчик в Кемеровской области скончался после употребления в пищу арбуза, купленного в магазине. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, а СК возбудил уголовное дело.По словам Соломатиной, случаи отравления арбузами не редки, хотя до летального исхода доходит не часто. Риски возникновения жизненно опасной интоксикации растут, если откладывать вызов скорой помощи. Это особенно важно в случаях отравлений детей, у которых все процессы в организме происходят очень быстро."Идет диарея, рвота, и, если сразу не принять меры, теряются электролиты и начинаются неприятные последствия, у маленьких детей – судороги. Поэтому очень быстро, как только признаки отравления появились, надо вызывать скорую помощь", – сказала врач.Эксперт подчеркнула: отравляются не арбузами как таковыми, а тем, чем они напитались, пока созревали или пока лежали на прилавке в торговой точке в неподходящих условиях.Также опасно употреблять в пищу ранние арбузы. Как и все, что растет близко к поверхности, арбуз хорошо впитывает из земли нитраты. А если для ускорения созревания плода добавляются химикаты – обычно это селитра, азотистые соли, – то ситуация усугубляется, объяснила диетолог."Нитраты остаются в арбузе, потом они могут перейти в нитриты, которые блокируют перенос кислорода, вызывают гипоксию... Кроме того, могут под влиянием кишечной флоры переходить в нитрозамины. Тут отравления нет видимого, нет диареи, губы не синеют, как бывает у детей при нехватке кислорода, но есть накопительный эффект, который может привести в дальнейшем к онкологии. К тому же кишечник начинает страдать", - предупредила Соломатина.Минимизировать риски отравления или развития серьезных заболеваний можно еще на этапе выбора плода, говорит она. Среди главных правил – следующие:1) Не стоит покупать ранние, несезонные арбузы. Если все же решили купить, не выбирайте сверхгромадные плоды: в них больше риска.2) Осмотрите корку: она должна быть равномерно окрашенной, не должно быть никаких точечек.3) Если у плода вырезан пробный кусочек, обратите внимание на прожилки: он должны быть белыми, а не цвета слоновой кости, не желтыми и жесткими. 4) Мякоть арбуза должна быть сахаристой и не темной. Если она имеет красный, в синеву, оттенок, при этом гладкая, то скорее всего, причина не в недостатке солнца, а от подкормок – воздержитесь от того, чтобы ею полакомиться.5) При покупке не целого арбуза, а половины (это бывает разрешено в магазинах) обратите внимание, чтобы хранились такие плоды в холодильниках. Бывает, что холодильные камеры стоят просто для вида – не искушайте судьбу. 6) Не покупайте арбузы на развалах – выбирайте их в магазинах, где есть сертификаты.7) Покупайте арбузы в сезон, чтобы обезопасить себя от нитратов.Еще нескольких правил, по словам Соломатиной, следует придерживаться перед тем, как съесть купленный арбуз."Что касается кишечных палочек и прочих заражений – тут часто мы сами виноваты. Арбуз подгнил: ну ничего, срежем, часть выбросим. Нельзя этого делать. Люди приносят арбуз и плохо его моют – просто споласкивают, и остаться грязь, потом на тарелку режут, льется сок, который омывает корку, и все это выпивается и съедается. Так нельзя. На фоне кишечной инфекции возможен отек мозга и обезвоживание организма, что может привести к летальному исходу", – предупреждает врач.Диетолог советует тщательно мыть арбуз и нарезать его на тарелку перед подачей на стол, срезая корку. При этом проконтролировать, чтобы чистыми были и раковина, и нож: если до этого мыли и резали сырое мясо – все это обязательно следует тщательно вымыть. В противном случае могут развиться сальмонеллы. Врач предупреждает, что в группе риска отравиться не только дети, но и беременные, и пожилые люди, а также и те, кто страдает хроническими заболеваниями и, следовательно, уже имеет недостаток кислорода. Проблемы после употребления некачественного плода могут возникнуть и у здорового человека, если есть индивидуальные особенности, отметила она.При отравлении можно вызвать у пострадавшего рвоту, устроить промывание и обеспечить обильное питье, взрослым можно попить абсорбенты, чтобы восстановить водно-солевой баланс и не сбивать невысокую температуру: она полезна, так как означает борьбу организма с инфекцией.Но ни в коем случае не следует тянуть с вызовом скорой помощи, если симптомы продолжают держаться, заключила эксперт.Читайте также на РИА новости Крым:Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году Гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50Как определить поддельный сидр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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