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Как определить поддельный сидр - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Как определить поддельный сидр
Как определить поддельный сидр - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Как определить поддельный сидр
Определить, является ли алкогольный напиток, в том числе сидр, опасным для здоровья и жизни, потребитель не может. Но есть способы максимально обезопасить себя... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T07:38
2023-06-07T09:52
радио "спутник в крыму"
крым
алкоголь
сидр
совет эксперта
роспотребнадзор
общество
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Игорь Соколов о том, как определить поддельный сидр
Определить, является ли алкогольный напиток, в том числе сидр, опасным для здоровья и жизни, потребитель не может. Но есть способы максимально обезопасить себя от употребления контрафактной продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Игорь Соколов.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Определить, является ли алкогольный напиток, в том числе сидр, опасным для здоровья и жизни, потребитель не может. Но есть способы максимально обезопасить себя от употребления контрафактной продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Игорь Соколов.Эксперт пояснил, что достижения современной пищевой химии позволяют маскировать яды, которые могут присутствовать в контрафактной еде и напитках, - по вкусу и запаху они имитируют пищевую продукцию либо вообще не имеют ни вкуса, ни запаха. Поэтому обычный потребитель не может распознать опасную подделку.То же самое относится и к алкогольным напиткам. Опасный метиловый спирт по консистенции, цвету запаху и другим показателям практически идентичен этиловому, сказал эксперт. "При этом на сегодняшний день – это мое субъективное мнение, – чтобы добавлять этиловый спирт нужно официально покупать и объяснять, для чего он необходим. А с метиловым ситуация попроще. Поэтому, наверное, такие вещи и происходят", – отметил эксперт Роспотребнадзора.Однако максимально обезопасить себя от опасных последствий употребления сомнительных напитков все-таки можно, отметил он.Например, в случае с сидром достаточно знать, что по классической технологии этот напиток, "получается путем естественного брожения яблочного сока". А значит у него будет соответствующая цена за определенный объем натурального продукта, так как производство требует определенных условий, и объемы его не так масштабны.Соколов рекомендует россиянам вовсе обходиться без алкоголя, "потому что это яд, независимо от дозы". Но если все же решили приобрести такой напиток, то стоит покупать его в официальном магазине у проверенного продавца. "Потребитель при всей опеке государства о нем и о безопасности пищевой продукции, которую он употребляет на территории страны, ко всему должен подходить с умом", – заключил эксперт.5 июня стало известно о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что опасным для жизни оказался напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель. По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов страны напиток, которым предположительно отравились десятки людей, и число жертв продолжает расти. 6 июня в Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили, что на складе в Севастополе обнаружено свыше 3 тысяч литров напитка контрафактного сидра. Полиция подтвердила информацию, уточнив, что идет изъятие продукции из магазинов. Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертОтравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в КрымуТри тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе
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крым, алкоголь, сидр, совет эксперта, роспотребнадзор, общество
Как определить поддельный сидр

Роспотребнадзор: обычный потребитель не обнаружит подделку алкоголя - как себя обезопасить

07:38 07.06.2023 (обновлено: 09:52 07.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Определить, является ли алкогольный напиток, в том числе сидр, опасным для здоровья и жизни, потребитель не может. Но есть способы максимально обезопасить себя от употребления контрафактной продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Игорь Соколов.
Игорь Соколов о том, как определить поддельный сидр
07:38
Эксперт пояснил, что достижения современной пищевой химии позволяют маскировать яды, которые могут присутствовать в контрафактной еде и напитках, - по вкусу и запаху они имитируют пищевую продукцию либо вообще не имеют ни вкуса, ни запаха. Поэтому обычный потребитель не может распознать опасную подделку.
"К сожалению, когда потребитель покупает пищевую продукцию подозрительную в неустановленных для этого местах, – здесь все понятно. Но если эта продукция реализуется в точках общепита, если она поставляется официально и имеет сопроводительные документы, то здесь распознать опасную продукцию невозможно. Это можно сделать только путем проведения полноценной экспертизы", – рассказал Соколов.
То же самое относится и к алкогольным напиткам. Опасный метиловый спирт по консистенции, цвету запаху и другим показателям практически идентичен этиловому, сказал эксперт.
"При этом на сегодняшний день – это мое субъективное мнение, – чтобы добавлять этиловый спирт нужно официально покупать и объяснять, для чего он необходим. А с метиловым ситуация попроще. Поэтому, наверное, такие вещи и происходят", – отметил эксперт Роспотребнадзора.
Отравленный алкоголь
5 июня, 17:03
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Однако максимально обезопасить себя от опасных последствий употребления сомнительных напитков все-таки можно, отметил он.
Например, в случае с сидром достаточно знать, что по классической технологии этот напиток, "получается путем естественного брожения яблочного сока". А значит у него будет соответствующая цена за определенный объем натурального продукта, так как производство требует определенных условий, и объемы его не так масштабны.
Соколов рекомендует россиянам вовсе обходиться без алкоголя, "потому что это яд, независимо от дозы". Но если все же решили приобрести такой напиток, то стоит покупать его в официальном магазине у проверенного продавца.
"Потребитель при всей опеке государства о нем и о безопасности пищевой продукции, которую он употребляет на территории страны, ко всему должен подходить с умом", – заключил эксперт.
5 июня стало известно о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что опасным для жизни оказался напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель. По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов страны напиток, которым предположительно отравились десятки людей, и число жертв продолжает расти. 6 июня в Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили, что на складе в Севастополе обнаружено свыше 3 тысяч литров напитка контрафактного сидра. Полиция подтвердила информацию, уточнив, что идет изъятие продукции из магазинов.
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