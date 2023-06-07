https://crimea.ria.ru/20230607/kak-opredelit-poddelnyy-sidr-1129225438.html

Как определить поддельный сидр

Как определить поддельный сидр - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Как определить поддельный сидр

Определить, является ли алкогольный напиток, в том числе сидр, опасным для здоровья и жизни, потребитель не может. Но есть способы максимально обезопасить себя... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T07:38

2023-06-07T07:38

2023-06-07T09:52

радио "спутник в крыму"

крым

алкоголь

сидр

совет эксперта

роспотребнадзор

общество

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Игорь Соколов о том, как определить поддельный сидр Определить, является ли алкогольный напиток, в том числе сидр, опасным для здоровья и жизни, потребитель не может. Но есть способы максимально обезопасить себя от употребления контрафактной продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Игорь Соколов. audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Определить, является ли алкогольный напиток, в том числе сидр, опасным для здоровья и жизни, потребитель не может. Но есть способы максимально обезопасить себя от употребления контрафактной продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Игорь Соколов.Эксперт пояснил, что достижения современной пищевой химии позволяют маскировать яды, которые могут присутствовать в контрафактной еде и напитках, - по вкусу и запаху они имитируют пищевую продукцию либо вообще не имеют ни вкуса, ни запаха. Поэтому обычный потребитель не может распознать опасную подделку.То же самое относится и к алкогольным напиткам. Опасный метиловый спирт по консистенции, цвету запаху и другим показателям практически идентичен этиловому, сказал эксперт. "При этом на сегодняшний день – это мое субъективное мнение, – чтобы добавлять этиловый спирт нужно официально покупать и объяснять, для чего он необходим. А с метиловым ситуация попроще. Поэтому, наверное, такие вещи и происходят", – отметил эксперт Роспотребнадзора.Однако максимально обезопасить себя от опасных последствий употребления сомнительных напитков все-таки можно, отметил он.Например, в случае с сидром достаточно знать, что по классической технологии этот напиток, "получается путем естественного брожения яблочного сока". А значит у него будет соответствующая цена за определенный объем натурального продукта, так как производство требует определенных условий, и объемы его не так масштабны.Соколов рекомендует россиянам вовсе обходиться без алкоголя, "потому что это яд, независимо от дозы". Но если все же решили приобрести такой напиток, то стоит покупать его в официальном магазине у проверенного продавца. "Потребитель при всей опеке государства о нем и о безопасности пищевой продукции, которую он употребляет на территории страны, ко всему должен подходить с умом", – заключил эксперт.5 июня стало известно о массовом отравлении людей в Ульяновской и Самарской областях. В Следственном управлении СК РФ уточнили, что опасным для жизни оказался напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области. По делу об отравлении был задержан местный индивидуальный предприниматель. По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора региональные управления ведомства стали выявлять и изымать из магазинов страны напиток, которым предположительно отравились десятки людей, и число жертв продолжает расти. 6 июня в Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили, что на складе в Севастополе обнаружено свыше 3 тысяч литров напитка контрафактного сидра. Полиция подтвердила информацию, уточнив, что идет изъятие продукции из магазинов. Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить этиловый спирт от метилового яда – экспертОтравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в КрымуТри тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230605/chislo-zhertv-otravleniya-sidrom-v-povolzhe-prodolzhaet-rasti-1129196668.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алкоголь, сидр, совет эксперта, роспотребнадзор, общество