https://crimea.ria.ru/20230602/arbuzy-budut-kakoy-urozhay-zhdut-v-khersonskoy-oblasti-v-2023-godu-1129149877.html

Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году

Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году

Аграрии Херсонской области планируют собрать более 900 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, около полумиллиона тонн масличных культур, а также значительны урожай РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T13:51

2023-06-02T13:51

2023-06-02T14:39

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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Аграрии Херсонской области планируют собрать более 900 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, около полумиллиона тонн масличных культур, а также значительны урожай картофеля, овощных культур и бахчевых. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщили врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Зборовский.По словам чиновника, сегодня в распоряжении херсонских аграриев около 990 тысяч гектаров полей. Ожидаемый урожай масличных культур – 478 тысяч тонн, в том числе 229 тысяч тонн подсолнечника, 91 тысяча тонн сои и 157 тысяч тонн рапса", – сообщили в минсельхозе Херсонщины. Ожидаемый урожай картофеля – 143 тысячи тонн, овощей – 415 тысяч тонн, бахчевых – 16 тысяч тонн.Херсонские аграрии могут обрабатывать наделы только на левом берегу Днепра. А годом ранее, с учетом правого и левого берегов, урожай зерновых оценивался в 3,6 млн тонн. На левобережной части области достичь показателей 2021 года планируется уже к 2025 году.Несмотря на потерю около 40% полей, структуру сельского хозяйства пересматривать не планируют. Так как она оправдала себя десятилетиями успешного опыта. Основной отраслью остается растениеводство, в частности – производство зерновых и зернобобовых культур.Потеря угодий – не единственная сложность аграриев. Как восстанавливают сельское хозяйство Херсонщины, какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – читайте позднее в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опытМир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомБолее 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геническ, сельское хозяйство, новые регионы россии, херсонская область, новости, петр зборовский, экономика