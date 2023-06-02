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Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году
Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году
Аграрии Херсонской области планируют собрать более 900 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, около полумиллиона тонн масличных культур, а также значительны урожай РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T13:51
2023-06-02T14:39
эксклюзивы риа новости крым
геническ
сельское хозяйство
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херсонская область
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петр зборовский
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Аграрии Херсонской области планируют собрать более 900 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, около полумиллиона тонн масличных культур, а также значительны урожай картофеля, овощных культур и бахчевых. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщили врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Зборовский.По словам чиновника, сегодня в распоряжении херсонских аграриев около 990 тысяч гектаров полей. Ожидаемый урожай масличных культур – 478 тысяч тонн, в том числе 229 тысяч тонн подсолнечника, 91 тысяча тонн сои и 157 тысяч тонн рапса", – сообщили в минсельхозе Херсонщины. Ожидаемый урожай картофеля – 143 тысячи тонн, овощей – 415 тысяч тонн, бахчевых – 16 тысяч тонн.Херсонские аграрии могут обрабатывать наделы только на левом берегу Днепра. А годом ранее, с учетом правого и левого берегов, урожай зерновых оценивался в 3,6 млн тонн. На левобережной части области достичь показателей 2021 года планируется уже к 2025 году.Несмотря на потерю около 40% полей, структуру сельского хозяйства пересматривать не планируют. Так как она оправдала себя десятилетиями успешного опыта. Основной отраслью остается растениеводство, в частности – производство зерновых и зернобобовых культур.Потеря угодий – не единственная сложность аграриев. Как восстанавливают сельское хозяйство Херсонщины, какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – читайте позднее в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опытМир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомБолее 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
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геническ, сельское хозяйство, новые регионы россии, херсонская область, новости, петр зборовский, экономика
Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году

Минсельхоз: сколько хлеба, овощей и масленичных культур соберет Херсонщина

13:51 02.06.2023 (обновлено: 14:39 02.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОвощной рынок
Овощной рынок - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости Крым. Аграрии Херсонской области планируют собрать более 900 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, около полумиллиона тонн масличных культур, а также значительны урожай картофеля, овощных культур и бахчевых. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщили врио министра сельского хозяйства и рыболовства области Петр Зборовский.
По словам чиновника, сегодня в распоряжении херсонских аграриев около 990 тысяч гектаров полей. Ожидаемый урожай масличных культур – 478 тысяч тонн, в том числе 229 тысяч тонн подсолнечника, 91 тысяча тонн сои и 157 тысяч тонн рапса", – сообщили в минсельхозе Херсонщины. Ожидаемый урожай картофеля – 143 тысячи тонн, овощей – 415 тысяч тонн, бахчевых – 16 тысяч тонн.
"Херсонская группа будет широко представлена на рынках Крыма: томаты будут, лук, и арбузы тоже будут, так что мы не оставим и соседний регион в том числе", – подчеркнул Зборовский.
Херсонские аграрии могут обрабатывать наделы только на левом берегу Днепра. А годом ранее, с учетом правого и левого берегов, урожай зерновых оценивался в 3,6 млн тонн. На левобережной части области достичь показателей 2021 года планируется уже к 2025 году.
Несмотря на потерю около 40% полей, структуру сельского хозяйства пересматривать не планируют. Так как она оправдала себя десятилетиями успешного опыта. Основной отраслью остается растениеводство, в частности – производство зерновых и зернобобовых культур.

"С марта этого года в области реализуются все госпрограммы поддержки аграрного сектора. Сельхозпроизводители уже подали 190 заявок на получение поддержки производства озимых зерновых и уже получают компенсацию части затрат", – отметили в министерстве.

Потеря угодий – не единственная сложность аграриев. Как восстанавливают сельское хозяйство Херсонщины, какие цели ставят перед собой местные сельхозпроизводители, какие сложности им приходится преодолевать, какую помощь они уже получили, а на какую еще только рассчитывают – читайте позднее в эксклюзивном материале РИА Новости Крым.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымГеническСельское хозяйствоНовые регионы РоссииХерсонская областьНовостиПетр ЗборовскийЭкономика
 
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