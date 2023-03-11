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Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
Более полутысячи агрохозяйств Запорожской области получили в этом году субсидии на посевную компанию. Такие цифры озвучил председатель комиссии по развитию АПК... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T20:15
2023-03-11T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Более полутысячи агрохозяйств Запорожской области получили в этом году субсидии на посевную компанию. Такие цифры озвучил председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты России, председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота.В свою очередь руководитель аппарата Ассоциации "Народный фермер" Иван Марьянов рассказал собравшимся в Крыму на заседании фермерам новых регионов о мерах поддержки, которые уже активно оказывает Министерство сельского хозяйства РФ аграриям. Они отличаются от тех мер, которыми государство помогает сельхозпроизводителям "старых" регионов.По его словам, в этом году на новых территориях планируется произвести 2 млн 800 тыс. тонн пшеницы. Меры поддержки вводятся, чтобы этот план выполнить."Ключевая мера господдержки - субсидия, которая будет доведена максимум через месяц. Она подразумевает под собой компенсацию затрат предприятий по обработке почв, подготовке семян и посадочным материалам. Также сюда включена стоимость семян, уход за посевами и уборка урожая. То есть, за все затраты, которые вы несете, вы получите компенсацию. Пока предварительный расчет - это 4 тыс. 100 руб. на гектар", - назвал цифры Мартьянов.По его словам, в этом году также Министерством сельского хозяйства РФ было принято решение поддержать субсидирование производства овощей. Объем поддержки составит 840 рублей на одну тонну овощей, а на одну тонну картофеля - 1 тыс. 116 рублей."Точно так же будут компенсироваться понесенные затраты на приобретение удобрений, фонд заработной платы, ГСМ, приобретение семян", - добавил он.Иван Мартьянов озвучил также еще одну из мер поддержки, реализуемую государством на новых территориях."Это уникальная история. Это поддержка хлебопекарной промышленности, то есть фактически оплаченные затраты на сырье, сахар, соль, дрожжи, муку будут также компенсироваться. По предварительному расчету - 1 тыс. рублей на одну тонну. Это сделано для того, чтобы у новых территорий был хлеб и возможность самостоятельно прокормить жителей без запроса дополнительной продукции с материка", - сказал он.Заседание "Развитие фермерства на новых территориях и в Республике Крым" состоялось в Симферополе в субботу, 11 марта. На нем присутствовали более ста фермеров из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровыхВода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питьяГорячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму
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новости, новости крыма, ассоциация "народный фермер", олег сирота, сельское хозяйство, крым, минсельхоз рф, общество, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ

Более 500 фермеров Запорожья получили от Минсельхоза РФ субсидии на посевную в этом году

20:15 11.03.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Крыму
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Более полутысячи агрохозяйств Запорожской области получили в этом году субсидии на посевную компанию. Такие цифры озвучил председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты России, председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота.
"Реальный потенциал новых российских регионов (ЛДНР, Запорожская и Херсонская области — ред.) мы оцениваем в 7-8 тысяч фермерских хозяйств. В регионе крупного бизнеса, по российским меркам, было мало. Там работает именно малый и средний бизнес. Крупные агрохолдинги и иностранные предприятия побросали свои активы, а малый бизнес остался", - сказал Сирота журналистам перед заседанием в Симферополе в субботу, 11 марта.
В свою очередь руководитель аппарата Ассоциации "Народный фермер" Иван Марьянов рассказал собравшимся в Крыму на заседании фермерам новых регионов о мерах поддержки, которые уже активно оказывает Министерство сельского хозяйства РФ аграриям. Они отличаются от тех мер, которыми государство помогает сельхозпроизводителям "старых" регионов.
По его словам, в этом году на новых территориях планируется произвести 2 млн 800 тыс. тонн пшеницы. Меры поддержки вводятся, чтобы этот план выполнить.
"Ключевая мера господдержки - субсидия, которая будет доведена максимум через месяц. Она подразумевает под собой компенсацию затрат предприятий по обработке почв, подготовке семян и посадочным материалам. Также сюда включена стоимость семян, уход за посевами и уборка урожая. То есть, за все затраты, которые вы несете, вы получите компенсацию. Пока предварительный расчет - это 4 тыс. 100 руб. на гектар", - назвал цифры Мартьянов.
По его словам, в этом году также Министерством сельского хозяйства РФ было принято решение поддержать субсидирование производства овощей. Объем поддержки составит 840 рублей на одну тонну овощей, а на одну тонну картофеля - 1 тыс. 116 рублей.
"Точно так же будут компенсироваться понесенные затраты на приобретение удобрений, фонд заработной платы, ГСМ, приобретение семян", - добавил он.
Иван Мартьянов озвучил также еще одну из мер поддержки, реализуемую государством на новых территориях.
"Это уникальная история. Это поддержка хлебопекарной промышленности, то есть фактически оплаченные затраты на сырье, сахар, соль, дрожжи, муку будут также компенсироваться. По предварительному расчету - 1 тыс. рублей на одну тонну. Это сделано для того, чтобы у новых территорий был хлеб и возможность самостоятельно прокормить жителей без запроса дополнительной продукции с материка", - сказал он.
Сбор овощей в фермерском хозяйстве - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
18:25
Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт
Заседание "Развитие фермерства на новых территориях и в Республике Крым" состоялось в Симферополе в субботу, 11 марта. На нем присутствовали более ста фермеров из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя.
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Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму
 
НовостиНовости КрымаАссоциация "Народный фермер"Олег СиротаСельское хозяйствоКрымМинсельхоз РФОбществоНовые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Главные новости и заявления дня: 11 марта
20:15Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
19:43Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП
19:25Удар возмездия и фортификация в Крыму: топ новостей недели
19:01Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"
18:42Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю
18:25Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт
18:02У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук
17:46Полтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армии
17:18"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ
16:13Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
15:18"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева
14:37Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления 3:08
13:56В Керченском проливе штормовой ветер
13:28"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых
12:29"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму
12:04Людей много: власти Мелитопольского района о желающих получить паспорт РФ 1:39
11:39Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: еще более ста заболевших
11:25Киев пригрозил Крыму "жарким и ярким сезоном"
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