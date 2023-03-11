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Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ

Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ

Более полутысячи агрохозяйств Запорожской области получили в этом году субсидии на посевную компанию. Такие цифры озвучил председатель комиссии по развитию АПК... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T20:15

2023-03-11T20:15

2023-03-11T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Более полутысячи агрохозяйств Запорожской области получили в этом году субсидии на посевную компанию. Такие цифры озвучил председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты России, председатель Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота.В свою очередь руководитель аппарата Ассоциации "Народный фермер" Иван Марьянов рассказал собравшимся в Крыму на заседании фермерам новых регионов о мерах поддержки, которые уже активно оказывает Министерство сельского хозяйства РФ аграриям. Они отличаются от тех мер, которыми государство помогает сельхозпроизводителям "старых" регионов.По его словам, в этом году на новых территориях планируется произвести 2 млн 800 тыс. тонн пшеницы. Меры поддержки вводятся, чтобы этот план выполнить."Ключевая мера господдержки - субсидия, которая будет доведена максимум через месяц. Она подразумевает под собой компенсацию затрат предприятий по обработке почв, подготовке семян и посадочным материалам. Также сюда включена стоимость семян, уход за посевами и уборка урожая. То есть, за все затраты, которые вы несете, вы получите компенсацию. Пока предварительный расчет - это 4 тыс. 100 руб. на гектар", - назвал цифры Мартьянов.По его словам, в этом году также Министерством сельского хозяйства РФ было принято решение поддержать субсидирование производства овощей. Объем поддержки составит 840 рублей на одну тонну овощей, а на одну тонну картофеля - 1 тыс. 116 рублей."Точно так же будут компенсироваться понесенные затраты на приобретение удобрений, фонд заработной платы, ГСМ, приобретение семян", - добавил он.Иван Мартьянов озвучил также еще одну из мер поддержки, реализуемую государством на новых территориях."Это уникальная история. Это поддержка хлебопекарной промышленности, то есть фактически оплаченные затраты на сырье, сахар, соль, дрожжи, муку будут также компенсироваться. По предварительному расчету - 1 тыс. рублей на одну тонну. Это сделано для того, чтобы у новых территорий был хлеб и возможность самостоятельно прокормить жителей без запроса дополнительной продукции с материка", - сказал он.Заседание "Развитие фермерства на новых территориях и в Республике Крым" состоялось в Симферополе в субботу, 11 марта. На нем присутствовали более ста фермеров из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровыхВода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питьяГорячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму

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