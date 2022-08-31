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Гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50 - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50
Гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50 - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50
Об этом предупредил гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин, пишет "Доктор Питер". РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T21:43
2022-08-31T21:43
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Людям, перешагнувшим 50-летний рубеж, лучше отказаться от некоторых фруктов и овощей или же употреблять их очень ограниченно. Об этом предупредил гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин, пишет "Доктор Питер".Прежде всего, специалист не рекомендует увлекаться ананасами, виноградом, арбузами, спелыми бананами, которые содержат слишком много сахара, поэтому повышают его уровень в крови.Яблоки противопоказаны тем, кто имеет проблемы с желудком и поджелудочной железой, поскольку эти плоды повышают уровень кислотности. То же касается цитрусовых.Что касается овощей, к нежелательным Лопатин относит морковь, свеклу, пастернак, кукурузу, картофель - тоже из-за высокого содержания сахаров. Совсем отказаться от овощей из этого списка доктор не призывает, но рекомендует ограничиться 200 граммами в день.Недостаток витаминов специалист рекомендует компенсировать грамотно сбалансированными витаминными комплексами, которые обязательно нужно подбирать вместе с доктором.
https://crimea.ria.ru/20220815/chem-opasna-grechka-i-komu-ee-nelzya---endokrinolog-1124130857.html
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совет эксперта, здоровье
Гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50

Гастроэнтеролог Лопатин не советует увлекаться фруктами тем, кому за 50

21:43 31.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Людям, перешагнувшим 50-летний рубеж, лучше отказаться от некоторых фруктов и овощей или же употреблять их очень ограниченно. Об этом предупредил гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин, пишет "Доктор Питер".
Прежде всего, специалист не рекомендует увлекаться ананасами, виноградом, арбузами, спелыми бананами, которые содержат слишком много сахара, поэтому повышают его уровень в крови.
Яблоки противопоказаны тем, кто имеет проблемы с желудком и поджелудочной железой, поскольку эти плоды повышают уровень кислотности. То же касается цитрусовых.
Груши нельзя сочетать с мясом и молочными продуктами - это слишком тяжелая комбинация, с которой способен справиться молодой здоровый организм, в зрелом же возрасте такое сочетание чревато несварением. Сливы, абрикосы, персики — слабят, поэтому взрослым людям, часто страдающим метеоризмом и вздутием, они тоже не подходят.
Что касается овощей, к нежелательным Лопатин относит морковь, свеклу, пастернак, кукурузу, картофель - тоже из-за высокого содержания сахаров. Совсем отказаться от овощей из этого списка доктор не призывает, но рекомендует ограничиться 200 граммами в день.
Недостаток витаминов специалист рекомендует компенсировать грамотно сбалансированными витаминными комплексами, которые обязательно нужно подбирать вместе с доктором.
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21:43Гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50
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