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Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море, эпидситуация стабильная. Об этом РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T14:10
2023-06-26T14:10
2023-06-26T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море, эпидситуация стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Также ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. Кроме того, организована вакцинация населения против вирусного гепатита, дизентерии и брюшного тифа. Вакцины имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.В зоне ЧС развернута и продолжает работу мобильная лаборатория Роспотребнадзора.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭССлучаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявленоРоспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией
https://crimea.ria.ru/20230614/infektsii-vaktsiny-i-koechnyy-fond-rospotrebnadzor-o-merakh-posle-chp-na-ges-1129379748.html
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Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор отобрал более 580 проб воды в Херсонщине, Северо-Крымском канале и море
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море, эпидситуация стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Нарастающим итогом отобрано более 580 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Особое внимание уделяется контролю за безопасностью воды в Черном море, замеры регулярно проводятся в четырех контрольных точках. Ситуация стабильная", - говорится в сообщении.
Также ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. Кроме того, организована вакцинация населения против вирусного гепатита, дизентерии и брюшного тифа. Вакцины имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.
В зоне ЧС развернута и продолжает работу мобильная лаборатория Роспотребнадзора.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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