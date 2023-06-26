https://crimea.ria.ru/20230626/bezopasna-li-voda-v-krymu-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129631711.html

Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море, эпидситуация стабильная. Об этом РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T14:10

2023-06-26T14:10

2023-06-26T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море, эпидситуация стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Также ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. Кроме того, организована вакцинация населения против вирусного гепатита, дизентерии и брюшного тифа. Вакцины имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.В зоне ЧС развернута и продолжает работу мобильная лаборатория Роспотребнадзора.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭССлучаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявленоРоспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией

https://crimea.ria.ru/20230614/infektsii-vaktsiny-i-koechnyy-fond-rospotrebnadzor-o-merakh-posle-chp-na-ges-1129379748.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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