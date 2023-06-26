Рейтинг@Mail.ru
Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230626/bezopasna-li-voda-v-krymu-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129631711.html
Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море, эпидситуация стабильная. Об этом РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T14:10
2023-06-26T14:10
новости
новости крыма
анна попова
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127729249_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_8f355d6bdbea9535b5ee77b8df32b78c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море, эпидситуация стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Также ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. Кроме того, организована вакцинация населения против вирусного гепатита, дизентерии и брюшного тифа. Вакцины имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.В зоне ЧС развернута и продолжает работу мобильная лаборатория Роспотребнадзора.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭССлучаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявленоРоспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией
https://crimea.ria.ru/20230614/infektsii-vaktsiny-i-koechnyy-fond-rospotrebnadzor-o-merakh-posle-chp-na-ges-1129379748.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127729249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b0ffec115761128f47097e3faa9c15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, анна попова, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, роспотребнадзор
Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор отобрал более 580 проб воды в Херсонщине, Северо-Крымском канале и море

14:10 26.06.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и море, эпидситуация стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Нарастающим итогом отобрано более 580 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Особое внимание уделяется контролю за безопасностью воды в Черном море, замеры регулярно проводятся в четырех контрольных точках. Ситуация стабильная", - говорится в сообщении.
Также ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. Кроме того, организована вакцинация населения против вирусного гепатита, дизентерии и брюшного тифа. Вакцины имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.
В зоне ЧС развернута и продолжает работу мобильная лаборатория Роспотребнадзора.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭС
Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией
Медицинский работник набирает вакцину - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 19:16
Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
 
НовостиНовости КрымаАнна ПоповаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Место гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космоса
14:46В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу
14:29Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября
14:23Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства
14:10Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
13:57В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей
13:42Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
13:27Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
13:15Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ
13:04Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных
12:54Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы
12:44Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
12:34На детской площадке в Симферополе собака напала на ребенка
12:26"ИнтерСтрой" открыл продажи в ЖК "На Фонтанке" в Алуште
12:18Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым
11:52ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины
11:47Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
11:18Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел
11:02Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина
10:46В Севастополе рухнула опора сети – троллейбусы изменили схему движения
Лента новостейМолния