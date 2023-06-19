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Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T13:45
2023-06-19T13:45
новости
херсонская область
минздрав рф
разрушение каховской гэс
александр маклаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная. Об этом сообщил завотделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.Он уточнил, что в условиях чрезвычайной ситуации в регионе усилен мониторинг состояния заболеваемости.Ранее минздрав Украины сообщил, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение ПДК аммиака. Также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВосстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, минздрав рф, разрушение каховской гэс, александр маклаков
Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено

В Херсонской области не зафиксировано случаев холеры и опасных инфекций

13:45 19.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦентр лабораторных исследований
Центр лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная. Об этом сообщил завотделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.
"На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями. Лабораторных подтверждений о выделении возбудителей опасных инфекций, в том числе холеры, во внешней среде не зафиксировано", — приводит слова Маклакова Telegram-канал минздрава Херсонской области.
Он уточнил, что в условиях чрезвычайной ситуации в регионе усилен мониторинг состояния заболеваемости.
Ранее минздрав Украины сообщил, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение ПДК аммиака. Также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.
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НовостиХерсонская областьМинздрав РФРазрушение Каховской ГЭСАлександр Маклаков
 
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