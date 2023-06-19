https://crimea.ria.ru/20230619/sluchaev-kholery-i-drugikh-opasnykh-infektsiy-v-khersonskoy-oblasti-ne-vyyavleno-1129476569.html
Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T13:45
2023-06-19T13:45
2023-06-19T13:45
новости
херсонская область
минздрав рф
разрушение каховской гэс
александр маклаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная. Об этом сообщил завотделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.Он уточнил, что в условиях чрезвычайной ситуации в регионе усилен мониторинг состояния заболеваемости.Ранее минздрав Украины сообщил, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение ПДК аммиака. Также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВосстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
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херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, херсонская область, минздрав рф, разрушение каховской гэс, александр маклаков
Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
В Херсонской области не зафиксировано случаев холеры и опасных инфекций