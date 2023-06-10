https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html

В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС

В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 10.06.2023

В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС

Июнь, солнышко румянит черешни, горланят птицы. И рядом – Днепр, ставший таким широким, каким еще никогда не был. Теперь точно ни одна птица не перелетит... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T13:05

2023-06-10T13:05

2023-06-10T13:10

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КОРСУНКА, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сергей Георгиев, Алла Дружинович. Июнь, солнышко румянит черешни, горланят птицы. И рядом – Днепр, ставший таким широким, каким еще никогда не был. Теперь точно ни одна птица не перелетит. Перелетают разве что снаряды ВСУ с правого берега. Мы – на левом, низком берегу, который на десяток метров ушел под воду. И стоит отвернуться от идиллических черешен – и видишь торчащие из воды крыши южнорусских хат, поваленные деревья и завалы мусора, и слышишь шелест резиновой лодки, она плывет по бывшей сельской улице в поисках людей и животных.Уже несколько дней прошло с того момента, когда в ночь на 6 июня людей разбудила дикая весть, от которой даже у самых крепких ноги подкашивались – взорвана плотина Каховской ГЭС. Еще осенью этого очень боялись, а потом – перебоялись. Но вот – это случилось. Громадное, 130 км в длину Каховское водохранилище устремилось в узкое горло плотины. 12-метровая волна. И еще – выше по Днепру, в Запорожье – нацисты подняли плотину ДнепроГЭСа. Чтобы мало не показалось?Первыми пришли на помощьК сожалению, разбужены той ночью были не все – многих просто некому было предупредить, оборвалась мобильная связь, пропал интернет. Одно из селений, первым принявших большую воду бедствия – Днепряны – находятся ниже Новой Каховки, от плотины по прямой всего десяток километров. Большая вода появилась тут уже на рассвете."Первый день - это был шок. Сидели-ждали, докуда поднимется эта вода", - вспоминает 61-летний Игорь Фисина.Ужас ожидания, когда медленно тонет все вокруг, вот уже одни крыши кое-где остались над водой. Размывает фундаменты, рушатся стены. Что делать, когда нет ни лодки, ни даже надувного матраса?! И ты не знаешь, как много будет воды, как долго она будет прибывать…А вода остановилась. И потом стала отступать, но очень, очень медленно. В это время ниже по течению, куда двинулась основная масса Каховского водохранилища, полностью уходил под воду городок Алешки, рушились сельские хаты в Голой Пристани.Первыми пришли на помощь людям военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС России.Спасали российский флаг, форму и консервыТатьяне повезло – как везет в наводнение всем, чей дом стоит на возвышенности. Поэтому она кинулась в первую очередь к старикам-соседям."Мы в первый день сначала людей вывезли, разместили инвалидов на колясках, накормили, и вернулись домой. Плавали на лодках, спасали, курей, собак, и людям помогали, смотрели, у кого что можно было сделать. Ну а потом немножко - то, что успели, - спасли и своего имущества", - говорит она.В конце концов, и первый этаж дома Татьяны все-таки ушел под воду:На ужин в огород приплыл карась"Военные, МЧС подъезжают, спрашивают, что нужно. Привозят питание, хлебушек нам. Ну и мы, чем можем, продолжаем ребятам помогать", - говорит Татьяна.Когда вода немного сошла, Татьяна увидела на своем огороде большого карася."Гляжу, он в огороде плавает, я его поймала, сейчас пожарю и ребят накормлю военных - вот радости будет! Потому что у нас с рыбой немножко проблемы были".Ведь к Днепру подойти близко люди боялись – из-за частых прилетов с той стороны, от ВСУ.Дом с перебитым хребтомЛюди, ко всему привыкшие, к опасности, к обстрелам, к постоянной тревоге, не сразу осознали произошедшее в ту ночь. Многие спаслись, но потеряли все, что имели, что успели "нажить" - кров, хозяйство, огороды-кормильцы, живность. Теперь – все начинать с начала.Стоит большой деревянный дом – словно вывернуло потоком его "хребет", перекрутило, подломило, просела крыша. А вот – кирпичный дом – и он не устоял, половину будто срезало, со второго этажа съезжают по наклонившимся перекрытиям ковер и мебель."В первый день было обрушение пяти домов, на второй – уже десять. Сейчас мы сделали объезд участков – 25 домов полностью разрушены, еще процентов 20 тоже, видимо, рухнут", - Валерий Козлов, управляющий делами администрации пгт Днепряны НовоКаховской ВГА, подводит итог первых нескольких суток после потопа.Только на третий день народ в Днепрянах "прыйшов до тямы", осознал масштаб трагедии. И тогда начали сетовать, и костерить, на чем свет стоит, виновных."Если бы удалось встретиться с тем, кто взорвал эту дамбу, я бы взял дрючок и так бы наверно врезал! – с сердцем говорит Игорь Фисина. - Пострадало столько невинного!"У кого двухэтажный дом – все, что могли, втащили повыше. В одноэтажных – сидели по крышам. Вместе с курами, кошками, собаками. И спасенным скарбом – а спасти удалось совсем немного.Игорь ночевал у соседей."У них потолок полностью обсыпался на первом этаже, залито все, оборудование там было - уже непригодно, подвал - то же самое. Только остался второй этаж, две жилые комнаты. Что они успели туда повыносить, то у них и осталось, они порядочек навели, вот я у них и ночевал. Потому что у меня домик маленький", - говорит Игорь.Пока вода прибывала, Игорь спасал только самое необходимое – документы, теплые вещи, консервы…"Я соседу, крикнул: берем только основное! Потому что там и техника осталась - я вообще любитель музыки - и старая аппаратура, все там, раритеты 70-х годов... Ничего, потом будем обновлять"!Теперь он "на сухой земле"."Забрали и животных, по дороге спасли еще двух кошек и двух собак. Привезли сюда, где посуше. Вон кошка наша гуляет, не боится никаких собак! Это - Вовочка и Бублик, хороший пес!" – показывает Игорь на повеселевших любопытных собак.Людей вывозят из Корсунки, с Корсунских дач. Всего 25 человек. А ведь только на дачах сейчас, по данным ВГА, более 200 человек. Не бросают они свои дома. Их хребет – не перебит. И дух не сломлен. Вода сойдет. И они примутся за восстановление жизни. Дома построят новые.Плывем на резиновой лодке. В тихих местах и вокруг домов вода коричневая, хоть и прозрачная. А вдоль улицы – просто коричневая жижа. На крыше то ли гаража, то ли сарая сиротливо сидят куры во главе с растерянным петухом. Рядом виднеется крыша микроавтобуса… Повалившееся дерево у дома – интересно, вода просто поднималась тут или шла валом, снося заборы? Под водой у дороги виднеется канализационный колодец. Вода кругом, а пить нечего. В первую очередь людям везут питьевую воду.А еще - свечи, пакеты с гуманитарной помощью, и - средства от комаров, которых развелась тьма тьмущая. И по первой просьбе готовы вывезти людей на "сушу"."Мы готовы всегда, у нас есть дежурная служба, лодки, - говорит Валерий, - Мы каждый день находимся в той зоне, если люди изъявляют желание, мы их обязательно вывозим"."Лечим бесплатно, у всех – давление"Александра Левченко знает весь поселок. Он работает на скорой помощи уже 34 года. Сейчас - в отпуске. Узнав, что случилось, кинулся на помощь. Хотя до сих пор не знает, в каком состоянии его собственный дом.В ночь, когда была атакована дамба, он был в городе. Утром, когда подъехал к селу – вода уже не пускала дальше, пришлось остановиться…"Многие дома разрушились, но мой еще пока, говорят, стоит. Еще не видел, хочу увидеть. А что я могу сказать? Будем отстраиваться!" - Александр полон оптимизма, и не жалуется. На вопрос, с чем обращаются к нему люди в дни потопа, отвечает: высокое давление, раны, ушибы."В основном с давлением, потому что люди очень переживают. За сегодняшний день семь человек к нам обратилось - оказали помощь. Лекарства все есть, все бесплатно, и даем с собой, чем можем, тем помогаем".…Плывем дальше. Остовы стен. Упавший козырек автобусной остановки, дворы-бассейны, теплицы в воде, зеркальный рельеф, раздвоенный днепровской водой. Крыши зыбятся на собственном отражении, словно в небе висят. На лицах людей – забота и упорство. Этих людей так просто не сломить. Они смогут – отстроят, обновят, работы здесь не боятся, лишь бы скорее – победа, перетерпят все. Чем они живы здесь – в этой зоне небывалого затопления – не природной катастрофы, а преступления против мирных людей? Надеждой – на то, что жизнь вернется в мирное русло, как Днепр – в свои берега, иначе и не может быть.

https://crimea.ria.ru/20230608/ukhodili-kogda-voda-zashla-v-ogorod-kak-lyudi-spaslis-ot-potopa-v-kakhovke-1129258089.html

https://crimea.ria.ru/20230608/proryvaemsya-na-lodkakh-kak-zhenschiny-khersonschiny-pomogayut-rossiyskim-voennym-1129261709.html

https://crimea.ria.ru/20230609/chto-budet-s-selskim-khozyaystvom-khersonschiny-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129279841.html

https://crimea.ria.ru/20230610/kogda-dnepr-voydet-v-svoe-privychnoe-ruslo-1129297746.html

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