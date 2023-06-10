https://crimea.ria.ru/20230610/kogda-dnepr-voydet-v-svoe-privychnoe-ruslo-1129297746.html

Когда Днепр войдет в свое привычное русло

Когда Днепр войдет в свое привычное русло - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Когда Днепр войдет в свое привычное русло

Вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах Херсонской области убывает. В течение недели Днепр войдет в свое привычное русло. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T09:51

2023-06-10T09:51

2023-06-10T10:50

разрушение каховской гэс

херсонская область

владимир сальдо

алешки

голая пристань

новая каховка

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах Херсонской области убывает. В течение недели Днепр войдет в свое привычное русло. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Уровень воды опускаетсяПо его данным, в низовьях Днепра вода стала убывать. Так, в Алешках за сутки уровень опустился на два метра - с пяти до трех метров, в Голой Пристани - на метр - до четырех метров. В Новой Каховке уровень воды снизился на три метра - теперь он достигает семи. В городах началась откачка воды и уборка мусора с улиц.Эвакуация людейВсего с затопленных территорий области к утру 10 июня были эвакуированы более шести тысяч жителей, отметил врио губернатора.В пунктах временного размещения находится более 1,7 тысячи жителей, добавил он. "Для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники. Проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны боевиков украинских вооруженных формирований. Тем не менее, сотрудникам МЧС из разных регионов РФ и военным помогают добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и "Народного фронта". В готовность к отправке на Херсонщину приведены еще сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники. С нами вся Россия!" - написал Владимир Сальдо.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночьюЧисло жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человекЧто будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230609/v-podkontrolnoy-kievu-chasti-khersonskoy-pod-vodoy-36-tysyach-domov-1129279557.html

https://crimea.ria.ru/20230609/katastrofy-ne-budet-ekolog-o-posledstviyakh-chp-na-kakhovskoy-ges-1129273604.html

херсонская область

алешки

голая пристань

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, херсонская область, владимир сальдо, алешки, голая пристань, новая каховка, общество, новости