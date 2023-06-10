Рейтинг@Mail.ru
Когда Днепр войдет в свое привычное русло - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230610/kogda-dnepr-voydet-v-svoe-privychnoe-ruslo-1129297746.html
Когда Днепр войдет в свое привычное русло
Когда Днепр войдет в свое привычное русло - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Когда Днепр войдет в свое привычное русло
Вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах Херсонской области убывает. В течение недели Днепр войдет в свое привычное русло. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T09:51
2023-06-10T10:50
разрушение каховской гэс
херсонская область
владимир сальдо
алешки
голая пристань
новая каховка
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129241366_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_080494c9f0ed9481c9b2edbffdd2e53c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах Херсонской области убывает. В течение недели Днепр войдет в свое привычное русло. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Уровень воды опускаетсяПо его данным, в низовьях Днепра вода стала убывать. Так, в Алешках за сутки уровень опустился на два метра - с пяти до трех метров, в Голой Пристани - на метр - до четырех метров. В Новой Каховке уровень воды снизился на три метра - теперь он достигает семи. В городах началась откачка воды и уборка мусора с улиц.Эвакуация людейВсего с затопленных территорий области к утру 10 июня были эвакуированы более шести тысяч жителей, отметил врио губернатора.В пунктах временного размещения находится более 1,7 тысячи жителей, добавил он. "Для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники. Проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны боевиков украинских вооруженных формирований. Тем не менее, сотрудникам МЧС из разных регионов РФ и военным помогают добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и "Народного фронта". В готовность к отправке на Херсонщину приведены еще сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники. С нами вся Россия!" - написал Владимир Сальдо.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночьюЧисло жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человекЧто будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230609/v-podkontrolnoy-kievu-chasti-khersonskoy-pod-vodoy-36-tysyach-domov-1129279557.html
https://crimea.ria.ru/20230609/katastrofy-ne-budet-ekolog-o-posledstviyakh-chp-na-kakhovskoy-ges-1129273604.html
херсонская область
алешки
голая пристань
новая каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129241366_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4526079438260b50f265aae617544136.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разрушение каховской гэс, херсонская область, владимир сальдо, алешки, голая пристань, новая каховка, общество, новости
Когда Днепр войдет в свое привычное русло

Сальдо: Днепр войдет в свое привычное русло к 16 июня, вода в Херсонской области убывает

09:51 10.06.2023 (обновлено: 10:50 10.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушенная дамба Каховской ГЭС
Разрушенная дамба Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах Херсонской области убывает. В течение недели Днепр войдет в свое привычное русло. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Уровень воды опускается

По его данным, в низовьях Днепра вода стала убывать. Так, в Алешках за сутки уровень опустился на два метра - с пяти до трех метров, в Голой Пристани - на метр - до четырех метров. В Новой Каховке уровень воды снизился на три метра - теперь он достигает семи. В городах началась откачка воды и уборка мусора с улиц.
"По предварительным расчетам ПАО "РусГидро" Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Люди в лодке на затопленной улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Вчера, 10:24
В подконтрольной Киеву части Херсонской под водой 3,6 тысяч домов

Эвакуация людей

Всего с затопленных территорий области к утру 10 июня были эвакуированы более шести тысяч жителей, отметил врио губернатора.
"На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин", - уточнил Сальдо.
В пунктах временного размещения находится более 1,7 тысячи жителей, добавил он.
"Для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники. Проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны боевиков украинских вооруженных формирований. Тем не менее, сотрудникам МЧС из разных регионов РФ и военным помогают добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и "Народного фронта". В готовность к отправке на Херсонщину приведены еще сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники. С нами вся Россия!" - написал Владимир Сальдо.
Затопленная Новая Каховка после разрушения дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Вчера, 08:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.
8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.
9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночью
Число жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человек
Что будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС
 
Разрушение Каховской ГЭСХерсонская областьВладимир СальдоАлешкиГолая ПристаньНовая КаховкаОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
12:33Где самое теплое море в Крыму
12:11Люди с неба: 80 лет назад в Крыму десантировалась спецгруппа "Соколы"
11:47Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно
11:26Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область
11:02В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы
10:47В Севастополе Mercedes сбил подростка
10:25Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине
09:51Когда Днепр войдет в свое привычное русло
09:16Как Запорожье и Херсонщина кормят крымчан
08:43Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма
08:24Что будет с ценами на овощи и фрукты в Крыму из-за ЧП на Каховской ГЭС
08:01Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография"
07:42Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"
07:30ВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
22:02Главные новости Крыма: 9 июня
21:59Главные события и заявления дня: 9 июня
21:12Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
Лента новостейМолния