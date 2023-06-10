https://crimea.ria.ru/20230610/kogda-dnepr-voydet-v-svoe-privychnoe-ruslo-1129297746.html
Когда Днепр войдет в свое привычное русло
Когда Днепр войдет в свое привычное русло - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Когда Днепр войдет в свое привычное русло
Вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах Херсонской области убывает. В течение недели Днепр войдет в свое привычное русло. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T09:51
2023-06-10T09:51
2023-06-10T10:50
разрушение каховской гэс
херсонская область
владимир сальдо
алешки
голая пристань
новая каховка
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах Херсонской области убывает. В течение недели Днепр войдет в свое привычное русло. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Уровень воды опускаетсяПо его данным, в низовьях Днепра вода стала убывать. Так, в Алешках за сутки уровень опустился на два метра - с пяти до трех метров, в Голой Пристани - на метр - до четырех метров. В Новой Каховке уровень воды снизился на три метра - теперь он достигает семи. В городах началась откачка воды и уборка мусора с улиц.Эвакуация людейВсего с затопленных территорий области к утру 10 июня были эвакуированы более шести тысяч жителей, отметил врио губернатора.В пунктах временного размещения находится более 1,7 тысячи жителей, добавил он. "Для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники. Проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны боевиков украинских вооруженных формирований. Тем не менее, сотрудникам МЧС из разных регионов РФ и военным помогают добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и "Народного фронта". В готовность к отправке на Херсонщину приведены еще сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники. С нами вся Россия!" - написал Владимир Сальдо.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.8 июня Сальдо сообщал, что пик подъема воды в области пройден.9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночьюЧисло жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человекЧто будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230609/v-podkontrolnoy-kievu-chasti-khersonskoy-pod-vodoy-36-tysyach-domov-1129279557.html
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херсонская область
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разрушение каховской гэс, херсонская область, владимир сальдо, алешки, голая пристань, новая каховка, общество, новости
Когда Днепр войдет в свое привычное русло
Сальдо: Днепр войдет в свое привычное русло к 16 июня, вода в Херсонской области убывает
09:51 10.06.2023 (обновлено: 10:50 10.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вода в затопленных из-за разрушения Каховской ГЭС городах Херсонской области убывает. В течение недели Днепр войдет в свое привычное русло. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Уровень воды опускается
По его данным, в низовьях Днепра вода стала убывать. Так, в Алешках за сутки уровень опустился на два метра - с пяти до трех метров, в Голой Пристани - на метр - до четырех метров. В Новой Каховке уровень воды снизился на три метра - теперь он достигает семи. В городах началась откачка воды и уборка мусора с улиц.
"По предварительным расчетам ПАО "РусГидро" Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Эвакуация людей
Всего с затопленных территорий области к утру 10 июня были эвакуированы более шести тысяч жителей, отметил врио губернатора.
"На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин", - уточнил Сальдо.
В пунктах временного размещения находится более 1,7 тысячи жителей, добавил он.
"Для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники. Проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны боевиков украинских вооруженных формирований. Тем не менее, сотрудникам МЧС из разных регионов РФ и военным помогают добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и "Народного фронта". В готовность к отправке на Херсонщину приведены еще сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники. С нами вся Россия!" - написал Владимир Сальдо.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков.
8 июня Сальдо сообщал, что пик
подъема воды в области пройден.
9 июня, что число жертв затопления
, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до восьми человек.
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