https://crimea.ria.ru/20230609/v-zatoplennoy-novoy-kakhovke-voennosluzhaschie-vs-rf-spasayut-lyudey-dazhe-nochyu-1129295575.html

В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночью

В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночью - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночью

Российские военнослужащие спасают людей из затопленных домов в Новокаховском городском округе Херсонской области, совершая подомовые обходы и вывозя жителей... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T20:12

2023-06-09T20:12

2023-06-09T20:12

херсонская область

разрушение каховской гэс

каховская гэс

владимир сальдо

общество

армия и флот

волонтеры

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие спасают людей из затопленных домов в Новокаховском городском округе Херсонской области, совершая подомовые обходы и вывозя жителей даже ночью. Об этом сообщили в экстренных службах региона.По его словам, силами МЧС, администрации, всероссийского студенческого корпуса спасателей и скорой помощи проводится эвакуация маломобильных и лежачих граждан из зоны затопления: "Все службы на месте, работают".По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, на подтопленных территориях вместе со спасателями и сотрудниками местных администрацией, людей эвакуируют военнослужащие группировки войск "Днепр". Он добавил, что, несмотря на сложную обстановку, уезжать соглашаются не все. Но и этих людей и не оставляют без помощи – подвозят им еду и питьевую воду.Ранее 9 июня, что число жертв затопления, возникшего в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, выросло до 8 человек. Утром 9 июня в МЧС РФ сообщили, что с затопленных территорий Херсонщины эвакуированы уже 5 тысяч человек. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число выросло почти до 6 тысяч. При этом отметил, что выросло и число жертв: по последним данным при затоплении, произошедшем в результате подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской ГЭС, погибли 8 мирных жителей.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достиг 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС Опыт Крыма применят для обеспечения водой новых регионов России В подконтрольной Киеву части Херсонской под водой 3,6 тысяч домов

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, разрушение каховской гэс, каховская гэс, владимир сальдо, общество, армия и флот, волонтеры, вооруженные силы россии